FOTO | Cățelul proprietarului apartamentului distrus de explozia din Alba Iulia, salvat de pompieri: „Prietenul necuvântător a fost predat unui serviciu specializat”
Cățelul proprietarului apartamentului distrus de explozia din Alba Iulia, salvat de pompieri: „Prietenul necuvântător a fost predat unui serviciu specializat”
Printre haosul provocat de explozia din Alba Iulia, din această dimineață, salvatorii au găsit câinele proprietarului.
Cu toate că prezenta arsuri superficiale în zona capului și era salvat, patrupedul a fost salvat și transportat la un serviciu specializat.
Citește și: VIDEO | Explozia dintr-un apartament din Alba Iulia: întreaga scară evacuată, se caută soluții de cazare pentru trei persoane. Ce spun autoritățile
,,Liniștea municipiului Alba Iulia a fost zguduită în această dimineață de o explozie violentă. Dincolo de intervenția contra cronometru pentru salvarea victimelor, pompierii au mai dus la bun sfârșit o misiune de suflet, ascunsă printre dărâmături.
În haosul lăsat de explozie, salvatorii au găsit un suflet nevinovat: cățelul proprietarului, cu arsuri superficiale în zona capului, speriat și vulnerabil, ascuns după o canapea. Pentru noi, salvarea nu are unitate de măsură, iar viața, sub orice formă, este prioritară. Deși stăpânul cățelului se află intr-o stare gravă la spital, prietenul necuvântător a fost salvat și predat imediat unui serviciu specializat unde va fi îngrijit de medicii veterinari până când, sperăm noi, își va vedea din nou stăpânul!
Astăzi, el nu este doar un supraviețuitor, ci simbolul devotamentului nostru față de orice ființă de pe pământ. Noi nu lăsăm niciodată pe nimeni în urmă iar solidaritatea noastră salvează vieți întotdeauna”, potrivit ISU Alba.
Reamintim că, ca urmare a exploziei, o persoana de sex masculin, aproximativ 37 ani, aflata la etajul 3 a blocului a suferit arsuri la nivelul corpului.
Cea de-a doua persoana, sex feminin, aprox 24 ani, a suferit o plagă la nivelul membrului superior drept in timp ce se evacua de la etajul 4 al blocului, nefiind afectata de suflul explozei.
Citește și: VIDEO | Starea victimelor după explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Medic: ,,Nu sunt locuri în centrele de arși din România”
Ministerul Sănătății: Se va solicita transfer în străinătate
,,Intervenție de urgență în urma unei explozii produse la un imobil din Alba Iulia. În urma incidentului, 22 de persoane au fost evacuate din imobil. Acestea nu necesită asistență medicală.
Un alt pacient (bărbat, 35 ani) cu arsuri pe 50% din corp și căi respiratorii afectate, intubat, a ajuns la UPU Alba, unde primește asistență medicală de specialitate. După echilibrarea hemodinamică a pacientului și după consultul de specialitate se va solicita transfer în străinătate”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Ministerul Sănătății.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa A negativ: ,,Cererea a fost foarte mare. La această grupă sunt bolnavi în stare gravă”
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa A negativ: ,,Cererea a fost foarte mare. La această grupă sunt bolnavi în stare gravă” Reprezentanţii Centrului de Transfuzie Sanguină (CTS) Alba au făcut, sâmbătă, 17 ianuarie 2026, un apel către persoanele care pot să doneze sânge din grupa A negativ. ,,Avem stoc foarte mic […]
UPDATE | Primăria Alba Iulia a cazat două persoane afectate de explozia de pe strada Arnsberg. Alte persoane evacuate analizează variantele de cazare
Primăria Alba Iulia a cazat două persoane afectate de explozia de pe strada Arnsberg. Alte persoane evacuate analizează variantele de cazare Peste 20 de persoane au fost evacuate în urma exploziei care a avut loc în Alba Iulia, pe strada Arnsberg, în această dimineață. Două persoane au fost rănite grave în urma incidentului. Astfel, 22 […]
ACCIDENT rutier în Aiud: Femeie, lovită de un autoturism condus de un vârstnic, în timp ce traversa regulamentar. A fost transportată la spital
Femeie din Aiud, lovită de un autoturism condus de un vârstnic, în timp ce traversa regulamentar. A fost transportată la spital O femeie în vârstă de 52 de ani a fost rănită, vineri, după ce a fost lovită de un autoturism pe o stradă din municipiul Aiud, în timp ce traversa regulamentar, pe culoarea verde […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Energia electrică și creșterea TVA au majorat inflația la 7,3% în 2025. Topul scumpirilor pe anul trecut
Energia electrică și creșterea TVA au majorat inflația la 7,3% în 2025. Topul scumpirilor pe anul trecut Inflația în România...
Zile libere de la stat în 2026: Lista completă pentru angajați
Zile libere de la stat în 2026: Lista completă pentru angajați În 2026, zilele plătite pentru angajații din România este...
Știrea Zilei
VIDEO | Starea victimelor după explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Medic: ,,Nu sunt locuri în centrele de arși din România”
Starea victimelor după explozia dintr-un apartament din Alba Iulia. Medic: ,,Nu sunt locuri în centrele de arși din România” Două...
UPDATE VIDEO | EXPLOZIE puternică într-un apartament din Alba Iulia: Două persoane rănite cu arsuri. Salvatorii intervin cu două autospeciale și o ambulanță
EXPLOZIE puternică într-un apartament din Alba Iulia: Două persoane rănite cu arsuri. Zeci de persoane evacutate O explozie puternică a...
Curier Județean
FOTO | Cățelul proprietarului apartamentului distrus de explozia din Alba Iulia, salvat de pompieri: „Prietenul necuvântător a fost predat unui serviciu specializat”
Cățelul proprietarului apartamentului distrus de explozia din Alba Iulia, salvat de pompieri: „Prietenul necuvântător a fost predat unui serviciu specializat”...
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa A negativ: ,,Cererea a fost foarte mare. La această grupă sunt bolnavi în stare gravă”
CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupa A negativ: ,,Cererea a fost foarte mare. La această grupă...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
17 ianuarie | S-a născut Nicolae Iorga, cel mai mare istoric român, care i-a sugerat lui I. C. Brătianu să demoleze Cetatea din Alba Iulia
17 ianuarie | S-a născut Nicolae Iorga, cel mai mare istoric român, care i-a sugerat lui I. C. Brătianu să...
17 ianuarie: Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte pe Sfântul Antonie cel Mare
17 ianuarie: Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte pe Sfântul Antonie cel Mare Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte la data de 17 ianuarie...