FOTO | Cățelul proprietarului apartamentului distrus de explozia din Alba Iulia, salvat de pompieri: „Prietenul necuvântător a fost predat unui serviciu specializat”

Cățelul proprietarului apartamentului distrus de explozia din Alba Iulia, salvat de pompieri: „Prietenul necuvântător a fost predat unui serviciu specializat”

Printre haosul provocat de explozia din Alba Iulia, din această dimineață, salvatorii au găsit câinele proprietarului.

Cu toate că prezenta arsuri superficiale în zona capului și era salvat, patrupedul a fost salvat și transportat la un serviciu specializat.

,,Liniștea municipiului Alba Iulia a fost zguduită în această dimineață de o explozie violentă. Dincolo de intervenția contra cronometru pentru salvarea victimelor, pompierii au mai dus la bun sfârșit o misiune de suflet, ascunsă printre dărâmături.

În haosul lăsat de explozie, salvatorii au găsit un suflet nevinovat: cățelul proprietarului, cu arsuri superficiale în zona capului, speriat și vulnerabil, ascuns după o canapea. Pentru noi, salvarea nu are unitate de măsură, iar viața, sub orice formă, este prioritară. Deși stăpânul cățelului se află intr-o stare gravă la spital, prietenul necuvântător a fost salvat și predat imediat unui serviciu specializat unde va fi îngrijit de medicii veterinari până când, sperăm noi, își va vedea din nou stăpânul!

Astăzi, el nu este doar un supraviețuitor, ci simbolul devotamentului nostru față de orice ființă de pe pământ. Noi nu lăsăm niciodată pe nimeni în urmă iar solidaritatea noastră salvează vieți întotdeauna”, potrivit ISU Alba.

Reamintim că, ca urmare a exploziei, o persoana de sex masculin, aproximativ 37 ani, aflata la etajul 3 a blocului a suferit arsuri la nivelul corpului.

Cea de-a doua persoana, sex feminin, aprox 24 ani, a suferit o plagă la nivelul membrului superior drept in timp ce se evacua de la etajul 4 al blocului, nefiind afectata de suflul explozei.

Ministerul Sănătății: Se va solicita transfer în străinătate

,,Intervenție de urgență în urma unei explozii produse la un imobil din Alba Iulia. În urma incidentului, 22 de persoane au fost evacuate din imobil. Acestea nu necesită asistență medicală.

Un alt pacient (bărbat, 35 ani) cu arsuri pe 50% din corp și căi respiratorii afectate, intubat, a ajuns la UPU Alba, unde primește asistență medicală de specialitate. După echilibrarea hemodinamică a pacientului și după consultul de specialitate se va solicita transfer în străinătate”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Ministerul Sănătății.

