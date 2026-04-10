FOTO | „Cașcarabetele”, la zi: Terasă amenajată condamnând la moarte un copac, la Alba Iulia. Arhitect șef: „Astfel de intervenții nu doar că sunt neconforme, dar pot pune în pericol pietonii și afectează imaginea orașului”

„Cașcarabetele”, la zi: Terasă amenajată condamnând la moarte un copac, la Alba Iulia. Arhitect șef: „Astfel de intervenții nu doar că sunt neconforme, dar pot pune în pericol pietonii și afectează imaginea orașului”
Arhitectul șef al municipiului Alba Iulia, Alexandru Damian, a semnalat, vineri, 10 aprilie 2026, un caz flagrant de amenajare neconformă a unei terase pe raza orașului.
„A venit primăvara. și, odată cu ea, nu doar natura înverzește, ci și „inițiativa” de a amenaja terase. Uneori fără acorduri, fără autorizații și, mai grav, fără respect pentru ceea ce ne ține în viață – natura.
Ne bucurăm de apropierea sărbătorilor Pascale și de un nou început, dar asta nu înseamnă că putem transforma spațiul public într-un loc al improvizațiilor. În imagine avem un exemplu în care un copac este, practic, condamnat să fie sufocat de o astfel de amenajare.
Poate merită să ne amintim că rolul nostru nu este să ocupăm natura, ci să o respectăm. și, uneori, să fim recunoscători că încă ne mai suportă.
Astfel de intervenții nu doar că sunt neconforme, dar pot pune în pericol pietonii și afectează imaginea orașului. Iar dacă ne gândim puțin, nu este deloc dificil să obții actele necesare, dacă există intenția de a face lucrurile corect și dacă planifici din timp această intenție.
Locația nu este la prima abatere – iarna trecută, fosta structură acoperită a cedat sub greutatea zăpezii. Noroc că atunci nu au fost victime.
Poate că perioada aceasta este un moment bun de reflecție, inclusiv asupra locurilor în care alegem să ne petrecem timpul liber. De săptămâna viitoare, ar fi de dorit să alegem mai multă responsabilitate, mai mult respect pentru natură și pentru orașul în care trăim”, a scris Alexandru Damian într-o postare în mediul online.
foto: Alexandru Damian / Facebook
