FOTO | Casă nouă pentru familia Mateș din Albac: Acum câteva luni imobilul în care locuiau a fost mistuit de flăcări

Casă nouă pentru familia Mateș din Albac: În aprilie 2025 imobilul în care locuiau a fost mistuit de flăcări

Familia Constantin și Maria Mateș din Albac s-a mutat în casă nouă.

Asta după ce imobilul în care locuiau anterior a fost mistuit de flăcări. Incendiul devastator s-a produs la începutul lunii aprilie 2025

Miercuri, 6 august 2025, noua casă a familiei Mateș a fost sfințită.

„De-acum cei doi se vor putea bucura de tihna unui cămin modern și liniștit, dotat cu toate cele de trebuință.

Mulțumim tuturor celor implicați în derularea acestui proiect de suflet, dar în mod special familiilor Popa C. și Pleșa M.

Să vă ajute Dumnezeu!”, au transmis reprezentanții Primăriei Albac.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI