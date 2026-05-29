FOTO | Care este stadiul lucrărilor la podul de pe DN 74A, de la Cărpiniș: Rută ocolitoare

Care este stadiul lucrărilor la podul de pe DN 74A, de la Cărpiniș: Rută ocolitoare

Prefectul județului Alba, Nicolae Albu, a verificat, joi, 28 mai 2026 în teren stadiul lucrărilor la investiția privind podul de pe DN 74A, din localitatea Cărpiniș, comuna Roșia Montană, accentul fiind pus pe finalizarea rutei ocolitoare și pe etapele următoare ale proiectului.

Potrivit reprezentanților executantului și ai instituțiilor implicate, lucrările la varianta ocolitoare vor fi finalizate vineri, 29 mai 2026, ceea ce va permite desfășurarea în condiții de siguranță a următoarelor intervenții din șantier. În cursul săptămânii viitoare vor fi montați parapeții de protecție și va fi realizată semnalizarea rutieră aferentă.

Totodată, de miercuri, 3 iunie 2026 vor începe lucrările de dezmembrare a fostului pod, etapă importantă în cadrul investiției de refacere a infrastructurii rutiere din zonă.

În teren au fost analizate și lucrările executate până în prezent. Până acum au fost realizați aproximativ 100 de metri de zid de sprijin din gabioane în albia râului, urmând să mai fie executați încă aproximativ 40 de metri.

Conform datelor prezentate de constructor, stadiul fizic al investiției a ajuns la aproximativ 20%, lucrările fiind în graficul de execuție stabilit prin contract. Termenul prevăzut pentru finalizarea proiectului este de 6 luni.

Prefectul Nicolae Albu a subliniat importanța monitorizării permanente a lucrărilor de infrastructură rutieră, astfel încât investițiile aflate în derulare să fie realizate în condiții de siguranță și cu respectarea termenelor asumate.

foto: Instituția Prefectului – Județul Alba

