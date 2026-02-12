Politică Administrație

FOTO | Canalizare extinsă pe o lungime de o jumătate de kilometru într-o comună din Alba: „Accesul la facilitățile de bază este normal și pentru locuințele noi sau cele ridicate în marginile satelor”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

De

Au început lucrări de extindere a canalizării, pe o lungime de aproximativ 500 de metri, în comuna Sîntimbru, a anunțat, miercuri, 11 februarie 2026, primarul Ioan Iancu Popa. 

„Dragii noștri, am început în aceste zile cu noile lucrări de EXTINDERE UTILITĂȚI – CANALIZARE, pe o lungime de aproximativ 500 metri – în zona Tău – Halta Sântimbru.

Ne bucurăm că satele noastre cresc și atât cât ține de partea noastră, căutăm să facem ceea ce trebuie – pentru a asigura o calitate a vieții cât mai ridicată pentru toți locuitorii noștri, inclusiv cei nou veniți sau cu locuințe nou ridicate în marginile satelor – și să oferim cum este normal, acces la facilitățile de bază atât de necesare.

Știm și că astfel de lucrări înseamnă uneori disconfort temporar și vă mulțumim pentru încredere dar și pentru răbdare.

O zi cu spor în toate, vă dorim! Doamne ajută!”, a transmis primarul comunei Sântimbru.

