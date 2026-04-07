Campionatul Național de Karate IMAF, la Alba Iulia, o competiție extraordinară care a strâns sute de sportivi din țară | CSC Bistra – primul în ierarhia cluburilor, rezultatele realizate de sportivii de la ACS Karate Forever Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia

Campionatul Național de Karate IMAF, disputat recent în Sala de Sport a Colegiului „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, s-a dovedit o competiție reușită care a strâns la start peste 370 de sportivi de la 17 cluburi din țară.

„Felicitări tuturor și mulțumim părinților pentru susținere”, a punctat antrenorul Simion Băluță.

Organizat de IMAF România (prim – vicepreședinte Simion Băluță – reprezentant IMAF Europa în România și Asociatia Club Sportiv Karate Forever Alba Iulia – președinte Alina Băluță), concursul de tradiție a însemnat un reper insemnat în peisajul artelor marțiale din România. Competitorii de la cluburile din municipiul Alba Iulia și județul Alba au participat la probele kata, kihon, kumite, kata echipe, kumite echipe.

Clasamentul cluburilor: *locul 1: Club Sportiv Comunal Bistra (antrenor Viviana Pripon); *LOCUL 2: Asociația Sportivă Club Karate Brad (antrenor Sorin Avram), *locul 3: Champions Club Karate Do Deva – Hunedoara (antrenor Larisa Militaru).

La individual, titlurile de Grand Champions la kata au fost adjudecate de Alexandra Macovei (ASC Karate Brad) și Mihai Rășteiu (CSC Bistra).

La deschiderea oficială a întrecerii sportive au fost fost prezenți Nicolae Albu (prefectul județului Alba), Gabriel Pleșa (primarul municipiului Alba Iulia), Traian Gligor (primarul comunei Bistra) și Luminița Gliga (director adjunct APIA Alba). Pe această cale organizatorii le mulțumesc pentru susținere, în acest sens cuvenindu – se aprecieri și pentru Cosmin Stanciu (CEO Cora Grup), Adrian Elecfi (manager Carmangeria Vlade), Valerian Cerbu (directorul Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia). Rezultate:

*CSM Unirea Alba Iulia (antrenor Simion Băluță, director Radu Mircea Urcan):

Miruna Baying – medalie de aur la kata, aur kumite, aur kata echipe; Jessica Țîr – aur kata, aur kumite, argint kata echipe, argint kumite echipe; Elisea Stoica – aur kata, aur kumite, argint kata echipe, argint kumite echipe; Miruna Țîr Miruna – aur kata, argint kumite, aur kata echipe; April Dachin – aur kata, aur kata echipe; Gabriel Ienciu – aur kata, argint kumite, argint kata echipe; Laurențiu Ienciu – argint kata, argint kumite, argint kata echipe; Daria Glodean – argint kata, argint kumite, argint kumite echipe; Andreea Pașca – argint kata, argint kumite, argint kumite echipe;

*ACS Karate Forever Alba Iulia (președinte și antrenor Alina Băluță):

Iris Jude – aur kata, aur kihon; Ruxandra Corb – aur kata, argint kata echipe, argint kumite echipe; David Muntean – bronz kumite, argint kata echipe; Robert Marginean – aur kumite; Eveline Roșian – argint kata, argint kata echipe; Sofia Vîjeu – argint kata, argint kata echipe; Beatrice Sîntejudean – argint kihon, bronz kata echipe; Filip Oțel Filip – argint kata, argint kata echipe; David Muntean – argint kumite; Sebastian Anghel – argint kihon; Nektapios Irimie – argint kihon; Andreea Neamțu – argint kihon; Maria Hurhui – bronz kihon, bronz kata echipe; Vlad Andreescu – bronz kihon; Luca Clamba – bronz kihon; Loukas Irimie – bronz kihon.

Următoarea competiție de anvergură în Cetatea Marii Uniri va fi Campionatul Național IKU pentru copii, în 13 iunie, în Sala de Sport a Universității „1 Decembrie 1918”, susținută de Federatia Română de Arte Marțiale – departamentul IKU, Primăria municipiului Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, CSM Unirea Alba Iulia și ACS Karate Forever Alba Iulia.

În acest context, punctăm și rezultatele realizate de Alexandra Peșterean (ACS Karate Forever Alba Iulia/ACS Mihai Dan Do Călan, președinte Alina Băluță, antrenor Mihai Mercan), la Cupa Ronjin, la Piatra Neamț, etapa a doua de calificare pentru lotul național al României la IKU. Albaiulianca a obținut o medalie de aur la kumite și o medalie de bronz la kata.

