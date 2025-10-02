FOTO | Campania ,,Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți!”, desfășurată în zona gărilor din Alba. Despre ce au fost informați călătorii

FOTO | Campania ,,Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți!”, desfășurată în zona gărilor din Alba. Călătorii, avertizați cu privire la riscurile la care se expun

Acțiunea de informare și conștientizare, Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți”, cu privire la riscurile și consecințele la care se expun a avut loc în zona gărilor din Alba Iulia.

Călătorii au fost informați cu privire la pericolul curentului electric de înaltă tensiune, care poate electrocuta, chiar dacă nu există contact direct cu acesta și le-au oferit recomandări, pentru o călătorie în siguranță.

Ieri, 1 octombrie 2025, polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității Alba, împreună cu cei ai Serviciului Județean de Poliție Transporturi Alba, în contextul campaniei naționale ,,SELFIE-UL PE TREN NU IA LIKE-URI, IA VIEȚI” au desfășurat activități informativ-preventive în zona gărilor din Alba Iulia, Vințu de Jos și Șibot.

Scopul acțiunii a fost informarea și conștientizarea călătorilor cu privire la riscurile și consecințele la care se expun, în momentul în care urcă pe vagoane pentru a realiza fotografii sau clipuri video.

Polițiștii au interacționat cu persoanele prezente în zona gărilor, le-au prezentat informații referitoare la pericolul curentului electric de înaltă tensiune, care poate electrocuta, chiar dacă nu există contact direct cu acesta și le-au oferit recomandări, pentru o călătorie în siguranță, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Îndemnăm cetățenii să țină cont de următoarele recomandări:

Nu urcați pe vagoane, poduri sau alte instalații feroviare;

Nu faceți fotografii în apropierea trenurilor sau a liniilor de înaltă tensiune;

Așteptați trenul doar pe peron, la o distanță sigură de marginea acestuia;

Nu încercați să urcați sau să coborâți din mers;

Evitați aglomerația și împingerile pe peron și în tren;

Respectați indicațiile personalului feroviar;

Nu vă urcați niciodată pe vagoanele de tren! Firele electrice de deasupra trenurilor sunt sub tenisune (27.000 de volți), iar atingerea acestora sau apropierea la mai puțin de 1,5 metri, poate duce la electrocutare;

Nu aruncați obiecte pe firele electrice;

Nu traversați dacă auziți sau vedeți un tren apropiindu-se;

Nu încercați să forțați traversarea înainte ca trenul să ajungă. Trenurile au o distanță mare de frânare și nu pot opri rapid!

