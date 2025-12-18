FOTO | Bustul Sfântului Emeric, dezvelit în curtea Bisericii Reformate din Sântimbru. Localitatea îi poartă numele din 1238 – Villa Sancti Emerici

Bustul Sfântului Emeric, dezvelit în curtea Bisericii Reformate din Sântimbru. Localitatea îi poartă numele din 1238 – Villa Sancti Emerici

În urmă cu câteva zile, în curtea Bisericii Reformate din Sântimbru a avut loc dezvelirea bustului Sfântului Emeric, după care a fost numit satul în anul 1238 – villa Sancti Emirici.

,,În curtea monumentului simbol al satului nostru, Biserica Reformată (construită de Iancu de Hunedoara în memoria fratelui său), am avut parte de un eveniment deosebit:

A fost dezvelit bustul Sfântului Emeric (în limba maghiară – Szent Imre), sfântul după care a fost dat numele satului nostru – SÂNTIMBRU.

El a fost fiul Regelui 1 al Ungariei și la numai 24 de ani, la 1031, sfârșește tragic într-un accident de vânătoare. În anul 1083, este canonizat împreună cu tatăl său, de către Papa Grigore al VII-lea.

Le mulțumim cu bucurie părintelui Kund Botond Gudor, domnului vice-președinte Lezsák Sándor și tuturor care ne-au trecut pragul și care prin eforturile lor, ne-au făcut parte dintr-o acțiune deosebită și mai ales, atât de reprezentativă pentru istoria comunității noastre”, a transmis Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru.

Localitatea Sântimbru este cunoscută, la început, sub numele de Sancto Emerico, tradus în limba maghiară Szent Emeric, iar în limba română Sfântul Gheorghe.

Prima atestare scrisă a localităţii este făcută în anul 1238, când Papa Grigore se adresează regelui Bela IV, într-o bulă, unde aminteşte şi de Villa Sancti Emerici.

