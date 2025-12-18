FOTO | Bustul Sfântului Emeric, dezvelit în curtea Bisericii Reformate din Sântimbru. Localitatea îi poartă numele din 1238 – Villa Sancti Emerici
Bustul Sfântului Emeric, dezvelit în curtea Bisericii Reformate din Sântimbru. Localitatea îi poartă numele din 1238 – Villa Sancti Emerici
În urmă cu câteva zile, în curtea Bisericii Reformate din Sântimbru a avut loc dezvelirea bustului Sfântului Emeric, după care a fost numit satul în anul 1238 – villa Sancti Emirici.
,,În curtea monumentului simbol al satului nostru, Biserica Reformată (construită de Iancu de Hunedoara în memoria fratelui său), am avut parte de un eveniment deosebit:
Citește și: FOTO, VIDEO: Biserica Reformată-Calvină de la Sântimbru, monument ridicat de Iancu de Hunedoara în amintirea fratelui său căzut eroic în luptă
A fost dezvelit bustul Sfântului Emeric (în limba maghiară – Szent Imre), sfântul după care a fost dat numele satului nostru – SÂNTIMBRU.
El a fost fiul Regelui 1 al Ungariei și la numai 24 de ani, la 1031, sfârșește tragic într-un accident de vânătoare. În anul 1083, este canonizat împreună cu tatăl său, de către Papa Grigore al VII-lea.
Le mulțumim cu bucurie părintelui Kund Botond Gudor, domnului vice-președinte Lezsák Sándor și tuturor care ne-au trecut pragul și care prin eforturile lor, ne-au făcut parte dintr-o acțiune deosebită și mai ales, atât de reprezentativă pentru istoria comunității noastre”, a transmis Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru.
Localitatea Sântimbru este cunoscută, la început, sub numele de Sancto Emerico, tradus în limba maghiară Szent Emeric, iar în limba română Sfântul Gheorghe.
Prima atestare scrisă a localităţii este făcută în anul 1238, când Papa Grigore se adresează regelui Bela IV, într-o bulă, unde aminteşte şi de Villa Sancti Emerici.
Foto: Kund Botond Gudor
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit la ieșirea dintr-o parcare din centrul municipiului
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit la ieșirea dintr-o parcare din centrul municipiului Un accident rutier a avut loc joi dimineața, în jurul orei 11.30, în centrul municipiului Alba Iulia, la ieșirea dintr-o parcare. Citește și: ACCIDENT rutier în Oarda, zona Elit: Două autoturisme s-au ciocnit Evenimentul rutier s-a petrecut la ieșirea […]
ACCIDENT rutier în Oarda, zona Elit: Două autoturisme s-au ciocnit
ACCIDENT rutier în Oarda, zona Elit: Două autoturisme s-au ciocnit Un accident rutier a avut loc astăzi, 18 decembrie, în jurul orei 08:30, la intrare în Oarda, zona Elit. Din primele informații, este vorba despre două autoturisme care s-au ciocnit. Potrivit martorilor, în urma incidentului traficul din zonă a fost îngreunat semnificativ. Din fericire, persoanele […]
Peste 200 de tone de alimente au fost colectate în județele Alba, Cluj, Sibiu și Bistrița-Năsăud în doar trei zile: Vor ajunge la peste 20.000 de persoane aflate în dificultate
Peste 200 de tone de alimente au fost colectate în județele Alba, Cluj, Sibiu și Bistrița-Năsăud în doar trei zile: Vor ajunge la peste 20.000 de persoane aflate în dificultate Colecta Națională de Alimente de Crăciun a mobilizat comunități din întreaga țară în perioada 5–7 decembrie 2025. La nivelul regiunii deservite de Banca Regională pentru […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Traficul rutier reluat pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Au finalizate lucrările pe remediere și consolidare pe breteaua 2 a nodului rutier Sebeș
Traficul rutier reluat pe autostrada A10 Sebeș-Turda: Au finalizate lucrările pe remediere și consolidare pe breteaua 2 a nodului rutier...
18 decembrie: Sfântul Daniil Sihastrul, sărbătoare cu cruce albastră în calendarul ortodox. Ce înseamnă și ce nu ai voie să faci
18 decembrie: Sfântul Daniil Sihastrul, sărbătoare cu cruce albastră în calendarul ortodox. Ce înseamnă și ce nu ai voie să...
Știrea Zilei
Andrei Rațiu, interviu emoționant după ce a câștigat premiul cel mai bun fotbalist român în 2025 în ancheta GSP: ,,Mă simt aici un jucător important într-un campionat de top”
Andrei Rațiu, interviu emoționant după ce a câștigat premiul cel mai bun fotbalist român în 2025 în ancheta GSP: ,,Mă...
VIDEO | 36 DE ANI DE LA REVOLUŢIE: În 18 decembrie 1989, la Timişoara a fost instituită legea marţială, iar tinerii mureau pe treptele Catedralei, în numele Libertăţii
36 DE ANI DE LA REVOLUŢIE: În 18 decembrie 1989, la Timişoara a fost instituită legea marţială, iar tinerii mureau...
Curier Județean
FOTO | ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit la ieșirea dintr-o parcare din centrul municipiului
ACCIDENT rutier în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit la ieșirea dintr-o parcare din centrul municipiului Un accident rutier a...
FOTO | Bustul Sfântului Emeric, dezvelit în curtea Bisericii Reformate din Sântimbru. Localitatea îi poartă numele din 1238 – Villa Sancti Emerici
Bustul Sfântului Emeric, dezvelit în curtea Bisericii Reformate din Sântimbru. Localitatea îi poartă numele din 1238 – Villa Sancti Emerici...
Politică Administrație
VIDEO | Lucrările bazinului de înot didactic și agrement de la Aiud avansează. Primar: ,,Constructorul estimează că undeva în jurul lunii martie o să fie gata”
Lucrările bazinului de înot didactic și agrement de la Aiud avansează. Primar: ,,Constructorul estimează că undeva în jurul lunii martie...
Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu
Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu Moțiunea simplă AUR împotriva ministrei Mediului,...
Opinii Comentarii
18 decembrie | Ziua minorităților naționale din România: Cum a ajuns să fie marcată această zi
18 decembrie | Ziua minorităților naționale din România: Cum a ajuns să fie marcată această zi Anual, la data de...
17 decembrie 2025: Creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Daniel. Rugăciunile proorocului și a celor trei tineri aruncați în cuptor
În fiecare an, la data de 17 decembrie, creștinii ortodocși îl sărbătoresc pe Sfântul Prooroc Daniel și îi pomenesc pe...