27-28 iunie 2026 | „Sărbătoarea Rozelor” de la Ciumbrud, cel mai parfumat eveniment din România: PROGRAMUL COMPLET

„Sărbătoarea Rozelor” 2026 de la Ciumbrud, cel mai parfumat eveniment din România: PROGRAMUL COMPLET

În zilele de 27 și 28 iunie 2026 se va desfășura, la Parcul Dendrologic Ciumbrud, o nouă ediție a evenimentului „Sărbătoarea Rozelor”.

„Cel mai parfumat eveniment din România revine și în acest an, mai colorat, mai frumos și mai spectaculos ca niciodată. Comunitatea noastră își deschide larg porțile pentru toți vizitatorii care aleg să vină pe Tărâmul Trandafirilor, de la sute de kilometri depărtare, pentru a descoperi frumusețea unică a Rozelor de la Ciumbrud.

Timp de două zile, parfumul miilor de trandafiri, atmosfera de sărbătoare, muzica, tradițiile și ospitalitatea localnicilor vor transforma Ciumbrudul într-un loc de poveste.

Vă invităm să fiți parte din Sărbătoarea Rozelor XXIII – o celebrare a frumuseții, a tradiției și a pasiunii pentru trandafiri, într-un eveniment devenit reper național”, au transmis reprezentanții Primăriei Aiud.

SĂRBĂTOAREA ROZELOR – Ediția a XXIII-a

27–28 iunie 2026

Parcul Liceului Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” – Ciumbrud, județul Alba

Program: 10:00 – 22:00

ZIUA I – Sâmbătă, 27 iunie 2026

Ora 09.30 ”Aiud – oraș al trandafirilor” – Primăria Municipiului Aiud

Ora 09.45 Parada Rozelor – Colegiul Național „Bethlen Gabor” Aiud – Ciumbrud. Participă: Fanfara Judeţului Alba, majorete, dansatori, elevi ai liceelor agricole, ansambluri folclorice, biciclişti, motocicliști, mașini de epocă, Trenuleţul Rozelor

Ora 11.00 Deschiderea oficială a evenimentului

Fanfara Judeţului Alba – Parcul Liceului Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” – Ciumbrud

Majorete „Arieșul Ritmic” Câmpeni

Ora 11.15 Dezvelire bust Dr. Ștefan Wagner

Ora 12.00 Ateliere creative

Ora 13.00 Trandafirul anului 2026 – Asociația Amicii Rozelor din România, Filiala Ciumbrud

Ora 16.00 Top Dance Aiud – dans modern

Ora 1630 Recital de muzică ușoară Cataleya Crișan

Ora 17.00 Cercul de pian și chitară al Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu” Aiud și

recital Denisa Moga

Ora 18.00 Recital de muzică uşoară Rodica Filip

Ora 18.15 Recital de muzică uşoară Cezar FIRU

Ora 19.30 Concert DREAMFLOW

Ora 21.00 Concert SUBCARPAȚI

Alte activităţi:

*Vizită câmpuri de trandafiri

*Delicii din Orașul vinului și al trandafirilor

*Trenulețul Rozelor – gratuit, pe traseul Aiud – Ciumbrud și retur

*Gastronomie Locală – Delicii din Orașul Vinului și al Trandafirilor

*Expoziție mașini de epocă

*Tombola Rozelor pentru Sănătate – Strângere de fonduri pentru Spitalul Aiud

Pe parcursul zilei au loc activități permanente: vizite la câmpurile de trandafiri, degustări de delicii din „Orașul vinului și al trandafirilor”, Trenulețul Rozelor (gratuit, pe traseul Aiud–Ciumbrud și retur), gastronomie locală, expoziție de mașini de epocă și Tombola Rozelor pentru Sănătate, cu strângere de fonduri pentru Spitalul Municipal Aiud.

ZIUA II – Duminică, 28 iunie 2026

Spectacol folcloric

Expoziție care alegorice – Povestea rozelor continuă – Parcul Liceului Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” – Ciumbrud

Ora 9.00 Povestea Rozelor continuă

Ora 10.00 Tururi ghidate în câmpurile de trandafiri

Ora 14.00 Ansamblul Folcloric Mirăslăiana – Recital Beatrice Popa, Recital Alice

Brașovean

Ora 15.00 Ansamblul Folcloric „Pipacs” Ciumbrud

Ora 15.30 Ansamblul Folcloric „Plaiuri Noșlăcane”

Ora 16.00 Ansamblul Folcloric „Piros Pántlikás” Lopadea Nouă

Ora 1630 Grupul de Suflători Rareș Bogdan al Palatului Cultural Blaj

Ora 17.00 Ansamblul Folcloric „Dor Teiușan”

Ora 1730 Recital Ana Berindei

Ora 18.00 Ansamblul Folcloric „Doina Aiudului”

Ora 19.00 Tombola Rozelor pentru Sănătate – Marea Extragere

Ora 19.30 Recital Boros Erzsébet cu formația Katlan

Ora 20.30 Orchestra Ansamblului Folcloric al Județului Alba, dirijor Alexandru Pal

Pe parcursul zilei au loc activități permanente: vizite la câmpurile de trandafiri, degustări de delicii din „Orașul vinului și al trandafirilor”, Trenulețul Rozelor (gratuit, pe traseul Aiud–Ciumbrud și retur), gastronomie locală, expoziție de mașini de epocă și Tombola Rozelor pentru Sănătate, cu strângere de fonduri pentru Spitalul Municipal Aiud.

foto reprezentativă: arhivă

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