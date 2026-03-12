Ştirea zilei

FOTO | Bunicul polonez, dat dispărut de fiica sa în Alba Iulia, a fost găsit. Salvatorul, un agent de poliție aflat în concediu medical

Bogdan Ilea

Publicat

acum 12 minute

în

De

Un bărbat de 81 de ani, cetățean polonez, din Alba Iulia, dat dispărut joi după-amiaza după ce a plecat de la locuință și nu a mai revenit, a fost găsit în siguranță în cartierul Anghel Saligny. 

Bărbatul a fost găsit de agent-șef de poliție Crețu Daniel din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, aflat în concediu medical, în urma unei intervenții chirurgicale.

Citește și: FOTO | Alertă în Alba Iulia: Un bărbat de 81 de ani, cetățean polonez, căutat de polițiști. A plecat de la locuința sa și nu s-a mai întors

Potrivit IPJ Alba, în această după-amiază, fiica unui bărbat, în vârstă de 81 de ani, din municipiul Alba Iulia, a sunat la 112 pentru a anunța că își face griji pentru tatăl ei, întrucât acesta este negăsit.  

Polițiștii din municipiul Alba Iulia s-au mobilizat pentru a-l găsi pe bărbatul, în vârstă de 81 de ani, diseminând informațiile în vederea identificării sale. Colegul nostru, agent-șef de poliție Crețu Daniel din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, aflat în concediu medical, în urma unei intervenții chirurgicale, a observat că, pe un teren viran aflat în spatele blocului în care acesta locuiește, respectiv în zona cartierului Anghel Saligny din Alba Iulia, se află o persoană care prezinta semnalmentele bărbatului a cărui dispariție fusese semnalată de colegii lui. I-a sunat imediat pe colegi, iar seniorul s-a reîntors acasă, alături de cei dragi.  

Ne bucurăm că totul s-a sfârșit cu bine și o familie, în această seară, se poate așeza liniștită la masă.  

Spiritul de observație format de-a lungul anilor și-a spus cuvântul și reflexul de a fi atent la oameni și la ceea ce se întâmplă în jurul său și-au spus cuvântul. 

Daniel, felicitări! Îți dorim multă sănătate și recuperare rapidă! Avem nevoie de tine, se mai arată în mesajul transmis de IPJ Alba.

