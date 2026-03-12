FOTO | Bunicul polonez, dat dispărut de fiica sa în Alba Iulia, a fost găsit. Salvatorul, un agent de poliție aflat în concediu medical

Bunicul polonez, dat dispărut de fiica sa în Alba Iulia, a fost găsit. Salvatorul, un agent de poliție aflat în concediu medical

Un bărbat de 81 de ani, cetățean polonez, din Alba Iulia, dat dispărut joi după-amiaza după ce a plecat de la locuință și nu a mai revenit, a fost găsit în siguranță în cartierul Anghel Saligny.

Bărbatul a fost găsit de agent-șef de poliție Crețu Daniel din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, aflat în concediu medical, în urma unei intervenții chirurgicale.

Potrivit IPJ Alba, în această după-amiază, fiica unui bărbat, în vârstă de 81 de ani, din municipiul Alba Iulia, a sunat la 112 pentru a anunța că își face griji pentru tatăl ei, întrucât acesta este negăsit.

Polițiștii din municipiul Alba Iulia s-au mobilizat pentru a-l găsi pe bărbatul, în vârstă de 81 de ani, diseminând informațiile în vederea identificării sale. Colegul nostru, agent-șef de poliție Crețu Daniel din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, aflat în concediu medical, în urma unei intervenții chirurgicale, a observat că, pe un teren viran aflat în spatele blocului în care acesta locuiește, respectiv în zona cartierului Anghel Saligny din Alba Iulia, se află o persoană care prezinta semnalmentele bărbatului a cărui dispariție fusese semnalată de colegii lui. I-a sunat imediat pe colegi, iar seniorul s-a reîntors acasă, alături de cei dragi.

Ne bucurăm că totul s-a sfârșit cu bine și o familie, în această seară, se poate așeza liniștită la masă.

Spiritul de observație format de-a lungul anilor și-a spus cuvântul și reflexul de a fi atent la oameni și la ceea ce se întâmplă în jurul său și-au spus cuvântul.

Daniel, felicitări! Îți dorim multă sănătate și recuperare rapidă! Avem nevoie de tine, se mai arată în mesajul transmis de IPJ Alba.

