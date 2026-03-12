FOTO | Alertă în Alba Iulia: Un bărbat de 81 de ani, cetățean polonez, căutat de polițiști. A plecat de la locuința sa și nu s-a mai întors
Alertă în Alba Iulia: Un bărbat de 81 de ani, cetățean polonez, căutat de polițiști. A plecat de la locuința sa și nu s-a mai întors
Polițiștii din Alba caută un bărbat care a dispărut din municipiul Alba Iulia. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.
Astăzi, 12 martie 2026, în jurul orei 16.00, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizată, prin SNUAU 112, de către o femeie cu privire la faptul că tatăl său, MAKULA KAZIMIERZ TADEUSZ, cetățean polonez, în vârstă de 81 de ani, a plecat de la locuința de domiciliu, din municipiul Alba Iulia, și nu a mai revenit.
Bărbatul se deplasează cu un cărucior electric destinat transportului persoanelor cu dizabilități, persoana în cauză suferind de hemipareză stânga, aspect care îl împiedică să comunice și să-și folosească picioarele.
La momentul dispariției, purta o geacă gri, pantaloni și pantofi negri, ochelari de vedere și o șapcă gri. Bărbatul a fost dat în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsit.
Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Răzvan Borza, originar din Cugir, contribuie la descoperirea unui „mecanism necunoscut al vieții”. Studiul a fost publicat în prestigioasa revistă Science
Răzvan Borza, originar din Cugir, contribuie la descoperirea unui „mecanism necunoscut al vieții”. Studiul a fost publicat în prestigioasa revistă Science Răzvan Borza, originar din Cugir și cercetător la Netherlands Cancer Institute din Amsterdam, a fost coautor al unui studiu publicat în iulie 2025 în prestigioasa revistă Science, despre descoperirea complexului proteic Zincore, un mecanism […]
5 milioane de euro pentru lucrări complexe de reamenajare și recalibrare a pârâului Răchita în comuna Săsciori, după inundațiile devastatoare din 2019: În ce stadiu este proiectul
5 milioane de euro pentru lucrări complexe de reamenajare și recalibrare a pârâului Răchita în comuna Săsciori, după inundațiile devastatoare din 2019: În ce stadiu este proiectul Administrația Bazinală de Apă Mureș a solicitat acord de mediu pentru proiectul „Amenajare pârâu Răchita în localitatea Răchita, județul Alba”. Valoarea investiției este de peste 25 de milioane […]
Activitățile de jocuri de noroc urmează să fie interzise pe raza municipiului Alba Iulia: Proiect în consultare publică
Activitățile de jocuri de noroc urmează să fie interzise pe raza municipiului Alba Iulia: Proiect în consultare publică Activitățile de jocuri de noroc urmează să fie interzise pe raza municipiului Alba Iulia, potrivit unui proiect de hotărâre de Consiliu Lucoal pus în consultare publică joi, 12 martie 2026. Consultarea publică va dura până în 24 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Volodimir Zelenski la București: România și Ucraina vor coopera în producția de drone. Parteneriat strategic
Volodimir Zelenski la București: România și Ucraina vor coopera în producția de drone. Parteneriat strategic Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a...
Rabla 2026 | Ministrul Mediului, detalii despre programul Rabla în 2026: „Prioritare vor fi proiectele din PNRR care trebuie să fie continuate”
Ministrul Mediului, detalii despre programul Rabla în 2026: „Prioritare vor fi proiectele din PNRR care trebuie să fie continuate” Ministrul...
Știrea Zilei
Răzvan Borza, originar din Cugir, contribuie la descoperirea unui „mecanism necunoscut al vieții”. Studiul a fost publicat în prestigioasa revistă Science
Răzvan Borza, originar din Cugir, contribuie la descoperirea unui „mecanism necunoscut al vieții”. Studiul a fost publicat în prestigioasa revistă...
FOTO | Alertă în Alba Iulia: Un bărbat de 81 de ani, cetățean polonez, căutat de polițiști. A plecat de la locuința sa și nu s-a mai întors
Alertă în Alba Iulia: Un bărbat de 81 de ani, cetățean polonez, căutat de polițiști. A plecat de la locuința...
Curier Județean
Vârstnică din Râmeț, cu arsuri grave după un incendiu izbucnit în curte: A căzut în foc în timp ce încerca să-și salveze gospodăria. Precizările IPJ Alba
Vârstnică din Râmeț, cu arsuri grave după un incendiu izbucnit în curte: A căzut în foc în timp ce încerca...
FOTO | Ceremonia de deshumare a moaștelor Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv
FOTO | Ceremonia de deshumare a moaștelor Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv Joi,...
Politică Administrație
Trei blocuri din municipiul Blaj, cu peste 100 de apartamente, vor fi eficientizate energetic cu fonduri europene nerambursabile: Costuri mai mici pentru locatari și o calitate mai bună a vieții
Trei blocuri din municipiul Blaj, cu peste 100 de apartamente, vor fi eficientizate energetic cu fonduri europene nerambursabile: Costuri mai...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Producătorii din Alba, afectați de majorarea taxelor. Programul de relansare al PSD trebuie aplicat urgent
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Producătorii din Alba, afectați de majorarea taxelor. Programul de relansare al PSD trebuie aplicat urgent...
Opinii Comentarii
12 Martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu
12 Martie – Ziua Gărzii Naționale de Mediu Ziua Gărzii Naționale de Mediu este sărbătorită, în fiecare an, la data...
12 martie 1990: A fost adoptată Proclamația de la Timișoara. Condamnarea explicită a Comunismului și a luptei de clasă promovată de comunism
12 martie 1990: A fost adoptată Proclamația de la Timișoara. Condamnarea explicită a Comunismului și a luptei de clasă promovată...