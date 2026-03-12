Ştirea zilei

FOTO | Alertă în Alba Iulia: Un bărbat de 81 de ani, cetățean polonez, căutat de polițiști. A plecat de la locuința sa și nu s-a mai întors

Bogdan Ilea

Publicat

acum 47 de minute

în

De

Polițiștii din Alba caută un bărbat care a dispărut din municipiul Alba Iulia. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

Astăzi, 12 martie 2026, în jurul orei 16.00, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizată, prin SNUAU 112, de către o femeie cu privire la faptul că tatăl său, MAKULA KAZIMIERZ TADEUSZ, cetățean polonez, în vârstă de 81 de ani, a plecat de la locuința de domiciliu, din municipiul Alba Iulia, și nu a mai revenit.

Bărbatul se deplasează cu un cărucior electric destinat transportului persoanelor cu dizabilități, persoana în cauză suferind de hemipareză stânga, aspect care îl împiedică să comunice și să-și folosească picioarele.

La momentul dispariției, purta o geacă gri, pantaloni și pantofi negri, ochelari de vedere și o șapcă gri. Bărbatul a fost dat în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsit.

Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

