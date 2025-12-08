FOTO | Bunicii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia, răsfățați de două coafeze din oraș: ,,Un gest care a făcut să înflorească zâmbete printre riduri”

Bunicii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia, răsfățați de două coafeze din oraș: ,,Un gest care a făcut să înflorească zâmbete printre riduri”

Bunicii de la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia au fost răsfățați de două coafeze din oraș, înainte de sărbătorile de iarnă, iar gestul lor a făcut să înflorească zâmbete printre ridurile vârstnicilor.

Adina Pașca și Mirela Molnar, două coafeze din Alba Iulia, deja prietene ale vârstnicilor de la Căminul pentru Persoane Vârstnice din Alba Iulia, s-au întors printre seniori pentru a le oferi un cadou simplu, dar plin de grijă, o tunsoare proaspătă înainte de sărbători.

Pentru unii dintre bunicii de aici, a fost mai mult decât un serviciu de îngrijire, a fost un moment de răsfăț, de conversație caldă și de atenție primită cu zâmbetul pe buze. Printre firele albe, timpul părea să se oprească pentru o clipă, iar mâinile celor de două profesioniste au mângâiat nu doar părul, ci și sufletele vârstnicilor.

Cu foarfeca în mână și cu inimă bună, cele două coafeze au adus puțină lumină în zilele seniorilor, pregătindu-i să întâmpine Crăciunul cu demnitate, frumusețe și încredere.

Iar în oglinda în care fiecare s-a privit la final, nu s-a văzut doar o tunsoare nouă, ci și bucuria sinceră că cineva a venit special pentru ei. În încăpere a rămas un aer de Crăciun devreme: cald, liniștit, plin de recunoștință. Două femei, două inimi, un gest care a făcut să înflorească zâmbete printre riduri.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI