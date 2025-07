FOTO | Bogdan Csaszar, absolventul cu cea mai mare medie la Evaluarea Națională 2025 de la Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia și a doua pe județ: ”Am văzut rezultatele și nu mi-a venit să cred” 

Bogdan Csaszar, absolventul cu cea mai mare medie la Evaluarea Națională 2025 de la Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia și a doua pe județ: ”Am văzut rezultatele și nu mi-a venit să cred”

Bogdan Csaszar este absolvent al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia, dar și unul dintre elevii cu cele mai mari medii din județul Alba la Evaluarea Națională 2025.

Absolventul a obținut la Evaluarea Națională 2025 media 9,92, cu nota 10 curat la Limba și Literatura Română și 9,85 la Matematică. Se situează astfel pe locul 2 în clasamentul pe județ, la egalitate cu o altă elevă din Sebeș.

”La română mi s-a părut un subiect ușor, dar cu unele capcane pe care dacă erai atent puteai să le treci, iar la matematică, foarte mult ținea de cât de bine te-ai pregătit și ți-ai dat silința să faci exerciții. Eu am luat și meditații la ambele materii”, a declarat tânărul pentru ziarulunirea.ro.

Tânărul spune că subiectul la matematică a fost mai dificil, având de rezolvat exerciții puțin mai dificile, iar la română, deși atât el cât și colegii lui se așteptau la ceva mai greu, subiectul i-a surprins și a fost destul de ușor de rezolvat.

”Când am văzut prima dată rezultatele nu mi-a venit să cred. Mi s-a părut că am greșit mult mai mult și am crezut că o să am o notă mult mai mică, dar când am văzut media am zis ce bine și ce noroc am avut”, spune adolescentul.

Bogdan Csaszar își dorește să urmeze liceul la Colegiul Național Horea, Cloșca și Crișan din Alba Iulia, profilul matematică-informatică intensiv engleză.

Colegilor săi mai tineri, Bogdan le transmite să învețe și să facă foarte multe grile la matematică deoarece sunt esențiale pentru a avea o notă bună, iar la română să învețe multă gramatică și modele de texte.

