FOTO | Biserică în incinta unei unități militare din Sebeș: A fost pusă piatra de temelie

Biserică în incinta unei unități militare din Sebeș: A fost pusă piatra de temelie

Joi, 9 octombrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Centrul de Logistică Medicală și Depozit Sanitar Nord Sebeș.

Înconjurat de un sobor de clerici, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a oficiat slujba punerii pietrei de temelie a bisericii cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron” ce se va zidi în incinta Cazarmei 1025 Sebeș.

Șeful Centrului de Logistică Medicală și Depozit Sanitar Nord Sebeș este colonel-medic Dumitru-Nicolae Raica, cu sprijinul căruia a fost amenajată și înfrumusețată actuala capelă din incinta unității.

„Sfințirea acestui loc pe care se va construi o biserică ne arată importanța locașului de închinare în iconomia mântuirii credincioșilor. În Faptele Apostolilor citim că în «camera de sus» a unei case, împodobită cu lumânări aprinse, se adunau creștinii pentru «frângerea pâinii», adică pentru oficierea serviciului euharistic. Cu acest prilej, ei înălțau către Dumnezeu rugăciuni de laudă, de cerere și de mulțumire.

Astăzi am invocat harul Duhului Sfânt peste spațiul acesta înfigând Cinstita Cruce chiar în locul în care se va ridica Sfânta Masă. Astfel, s-a arătat că noua biserică se întemeiază pe Jertfa lui Hristos ce se reactualizează la fiecare Sfântă Liturghie. Aici am așezat piatra dreptunghiulară, arătând că temelia locașului de cult este Însuși Hristos, numit «Piatra cea din capul unghiului».

La sfârșit, după stropirea cu aghiasmă și după turnarea peste piatră a untdelemnului sfințit, L-am implorat pe Atotputernicul Dumnezeu să reverse asupra ctitorilor, lucrătorilor și binefăcătorilor bisericii milostivirea Sa și ajutorul Său. De asemenea, I-am mulțumit că în acest loc se va înălța un templu dumnezeiesc în care El Însuși va coborî în mijlocul poporului Său dreptcredincios, oferind acestuia harul, pacea, lumina și bunătățile Împărăției Sale”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Irineu în cuvântul de învățătură rostit.

Părintele Ovidiu Truță, preot al Garnizoanei Sebeș, a subliniat importanța edificării noii biserici: „Datorită numărului crescând al unităților militare din Garnizoana Sebeș, precum și al celor care frecventează capela, este imperios necesară edificarea unui locaș de cult nou și încăpător, care se dorește a fi o oază de liniște și o poartă a cerului pentru cei care, cu devotament, își desfășoară activitatea în unitățile militare din Sebeș, unități de prestigiu ale Armatei României. Având în vedere simbioza dintre Biserică și Armată, dintre cruce și spadă, ne dorim ca acest moment solemn să fie unul istoric”.

La eveniment au luat parte numeroase cadre militare, autorități civile, precum și angajați ai Garnizoanei din municipiul Sebeș.

Acest moment solemn marchează, totodată, aniversarea a 110 ani de la înființarea Centrului de Logistică Medicală și Depozit Sanitar Nord Sebeș (1 aprilie 1915). În incinta aceluiași centru se află și capela militară cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron”, unde sunt oficiate în prezent ceremoniile religioase.

Slujba de binecuvântare a acestui paraclis a fost săvârșită de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Irineu, în urmă cu șase ani, la data de 19 septembrie 2019.

