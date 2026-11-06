Bărbat de 69 de ani, din Bucerdea Grânoasă, prins băut la volan: Avea o alcoolemie de 0,66 mg/litru alcool pur în aerul expirat

Un bărbat de 69 de ani din Bucerdea Grânoasă a fost depistat fiind sub influența băuturilor alcoolice în timp ce se afla la volanul unui autoturism pe o stradă din localitate.

Conform IPJ Alba, la data de 5 noiembrie 2026, în jurul orei 20.45, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au oprit, pentru control, pe strada Titu Maiorescu din localitatea Bucerdea Grânoasă, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 69 de ani, din localitate.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilometru, a rezultat valoarea de 0,66 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, în vederea stabilirii alcolemiei.

Cercetările sunt continuate.

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