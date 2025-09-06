FOTO | Bărbat rănit după ce a căzut cu motocicleta în pădure, în zona Căpâlna de Sebeș: A fost solicitat elicopter SMURD cu troliu

Bărbat rănit după ce a căzut cu motocicleta în pădure, în zona Căpâlna de Sebeș

Echipajul SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Sebeș și Salvamont Alba intervin sâmbătă după amiază pentru salvarea unui motociclist căzut în padure, în zona Căpâlna de Sebeș.

Este vorba de o zonă greu accesibilă.

Potrivit ISU Alba, motociclistul este conștient, cooperant și prezintă leziuni la unul dintre membrele superioare.

Din cauza faptului că zona este greu accesibilă pentru evacuarea persoanei a fost solicitat elicopterul SMURD Târgu Mureș cu troliu, a transmis ISU Alba, sâmbătă, 6 septembrie 2025, la ora 15.30.

UPDATE, ISU Alba, ora 16.45: Persoana a fost extrasă de către elicopterul SMURD, urmând a fi predată unui echipaj SAJ.

UPDATE, ISU Alba: ora 17.10: Motociclistul va fi transportat la UPU Mureș de către elicopterul SMURD.

