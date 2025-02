FOTO | Bărbat de 57 de ani din Teiuș, „piroman” de ocazie: A fost amendat pentru incendierea a peste 1,2 hectare de teren

Bărbat de 57 de ani din Teiuș, „piroman” de ocazie: A fost amendat pentru incendierea a peste 1,2 hectare de teren

Un bărbat de 57 de ani din Teiuș a fost amendat pentru incendierea a peste 1,2 hectare de teren.

Amenda primită de acesta din partea Poliției Locale Teiuș a fost de 500 de lei.

„Creșterea temperaturii se pare că are drept efect in această perioadă sporirea apetitului pentru incendierea miriștilor, a terenurilor agricole și forestiere. Polițiștii locali teiușeni l-au depistat pe numitul E.L., în vârstă de 57 de ani, din Teiuș, care a incendiat peste 1,2 hectare de teren în zona Râtului, lucru interzis și pedepsit de legile in vigoare.

Cetățeanul E.L. a fost sancționat contravențional cu suma de 500 de lei.

Este strict interzisă aprinderea resturilor vegetale, a miriștilor, consecințele pot fi dezastruoase pentru faună și proprietăți și pot pune în pericol viața persoanelor!”, au transmis reprezentanții Primăriei Teiuș.

