FOTO | Băncile de peste 40.000 de euro achiziționate de Primăria Alba Iulia. Director din primărie: „O investiție necesară pentru oraș și pentru cetățeni”

Băncile de peste 40.000 de euro achiziționate de Primăria Alba Iulia. Director din primărie: „O investiție necesară pentru oraș și pentru cetățeni”
Peste 100 de bănci noi vor fi amplasate în perioada următoare în Alba Iulia, în parcuri, locuri de joacă și în cartiere.
Claudiu Nemeș, director executiv al Direcției Întreținere și Administrare Domeniu Public și Privat din cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia, a făcut, marți, 24 februarie 2026, precizări cu rpivire investiția de peste 40.000 de euro despre care ziarulunirea.ro a scris în premieră.
Băncile sunt realizate din materiale reciclate, iar reprezentanții administrației locale susțin că soluția contribuie atât la dotarea orașului, cât și la sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale.
Citește și: Primăria Alba Iulia a cumpărat peste 100 de bănci din materiale ecologice care vor fi amplasate pe domeniul public: Achiziție în valoare de peste 40.000 de euro
,,Noile bănci din Alba Iulia: o investiție necesară pentru oraș și pentru cetățeni!
Vom amplasa peste 100 de bănci noi, din materiale ecologice, în parcurile, locurile de joacă sau la solicitările asociațiilor de locatari. Dincolo de utilitate, povestea din spatele lor este una despre responsabilitate, pentru că am transformat o taxă obligatorie într-un beneficiu real pentru cartierele noastre.
Banii rămân în folosul comunității. Conform legii nr. 448/2006, dacă o instituție nu are un anumit număr de angajați cu dizabilități, trebuie să plătească o taxă la stat sau să cumpere cu o parte din ea produse de la Unitățile Protejate (unde lucrează persoane cu dizabilități).
Economie la bugetul local. Practic, dotăm orașul folosind sume care oricum trebuiau plătite prin lege.
Suntem „verzi”. Băncile sunt fabricate din materiale reciclate, rezistente la soare și intemperii, deci le vom avea mult timp fără costuri mari de întreținere.
Susținem locurile de muncă. Cumpărând de la unități protejate, ajutăm direct persoanele cu nevoi speciale să aibă un loc de muncă și să fie independent”, a scris, pe o rețea de socializare, Claudiu Nemeș, director executiv al Direcției Întreținere și Administrare Domeniu Public și Privat, din cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia.
