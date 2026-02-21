Primăria Alba Iulia a cumpărat peste 100 de bănci din materiale ecologice care vor fi amplasate pe domeniul public: Achiziție în valoare de peste 40.000 de euro
Primăria Alba Iulia a cumpărat peste 100 de bănci din materiale ecologice care vor fi amplasate pe domeniul public
Primăria Alba Iulia a cumpărat, vineri, 20 februarie 2026, un număr de 104 bănci din materiale ecologice.
Acestea vor fi amplasate pe domeniul public, urmând să fie livrate la 40 de zile de la primirea comenzii.
Valoarea totală a achiziției directe este de 213.200 de lei (echivalentul a 42.080 euro), fără TVA.
Băncile au următoarele caracteristici, conform ofertei acceptate:
Bancă 140 cm
Bancă fără spatar
Bancă realizată din material plastic (profil masiv) compozit, reciclat si reciclabil, este un produs ecologic.
Este cu rigle cu secțiunea 4 cm, 5 cm sau 6cm.
Disponibilă în culoarea maro. Picioarele sunt de culoare maro.
foto (arhivă) – imagine din Alba Iulia (rol ilustrativ)
