FOTO| BACALAUREAT 2021: SUBIECTELE la ISTORIE, pentru elevii de clasa a XII-a

În 2020, la Bacalaureatul din prima sesiune (de vară) au fost înscriși 155.639 de absolvenți, din care s-au prezentat 147.794 și au promovat 95.399, adică 64,5% din cei prezenți.

Față de numărul celor înscriși în 2020 la examen, numărul de anul acesta este cu 21.956 de elevi mai mic, lucru catalogat drept “îngrijorător” de ministrul Cîmpeanu.

Ministrul Educației a mai declarat recent că 152.000 de elevi de clasa a XII-a au încheiat școala pe 4 iunie, potrivit calendarului acestui an școlar. Rezultă de aici o diferență de peste 18.000 de tineri care au fost în clasa a XII-a, dar care nu s-au înscris la Bac. Motivele pot fi: neîncheierea situației școlare (corigență), dezinteresul față de Bac, numărul celor care aleg ruta postliceală (pentru care nu este necesară diploma de Bac) fiind în creștere de la an la an, potrivit Ministerului Educației.

“Creșterea semnificativă a efectivelor de elevi care frecventează învățământul postliceal se explică prin faptul că această rută a devenit o opțiune atractivă, în condițiile în care în ultimii ani a crescut ponderea absolvenților de liceu fără diplomă de bacalaureat”, potrivit Raportului privind starea învățământului preuniversitar din România 2020.

Rata brută de cuprindere în învățământul postliceal a populației de 19-21 de ani a crescut de la 6,1% în 2010 la 14,9% în 2020.

Față de câți au intrat în clasa I, în urmă cu 12 ani, au terminat liceul cu aproximativ 51.000 de elevi mai puțini. În acest număr intră și cei câteva mii care au ales ruta profesională, de 3 ani.