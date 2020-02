FOTO| AXA Porcelaine Alba Iulia – antreprenoriat românesc cu sprijin european: Cum au reușit să crească cu peste 10 procente anual prin fondurile europene de coeziune

AXA Porcelaine Alba Iulia – antreprenoriat românesc cu sprijin european: Cum au reușit să crească cu peste 10 procente anual prin fondurile europene de coeziune

Joi, 21 februarie 2020, când la Bruxelles lideri Uniunii Europene reuniți în cadrul Consiliului European purtau prima discuție pe marginea proiectului bugetului UE pentru perioada 2021 – 2027, la Alba Iulia se derula una dintre activitățile menite să popularizeze modul în care sunt folosiți banii din bugetul european. Desigur doar o mică părticică, dar una pilduitoare sub aspectul efectelor dacă este să multiplicăm de ordinul sutelor sau miilor exemplul albaiulian oferit de SC AXA Porcelaine SRL.

Înființată în anul 1993, SC AXA Porcelaine SRL este una dintre cele trei intreprinderi producătoare de porțelan care mai funcționează la Alba Iulia, dintr-un total de peste 70 în primul deceniu după Revoluția din 1989 și una dintre puținele astfel de intreprinderi de acest fel din Europa.

Cum a reușit să se mențină, ba chiar să crească cu un ritm de peste 10 procente anual explică Amalia Baciu Sarmeș, Marketing & Sales Manager: „Ținem la partea de calitate și la crearea de produse noi, între 30 și 50 în fiecare an. Le facem fie la cererea clientului, fie este ideea noastră. (…) Preferăm să lucrăm direct cu clienții care sunt mai ales din domeniul HoReCa. Nu facem retail, dar acum ne gândim să deschidem un magazin on-line unde să punem o parte din produse”.

Aproximativ 70% din producție se exportă și 30% se desface în România, ceea ce confirmă odată în plus calitatea produselor. „Luptăm cu prețurile și cu concurența produselor chinezești mai ales după 2017 când UE a renunțat la taxele antidumping pentru produsele chinezești. Dar se aude că vor fi din nou introduse ceea ce ne-ar ajuta să mai reducem din diferența de preț dintre produsele noastre și cele chinezești, ne-ar întări prezența pe piață”, adaugă Amalia Baciu Sarmeș.

Trebuie spus însă că produsele chinezești de calitate au un preț asemnănător cu cel al produselor europene și „ ni s-a întâmplat să ne vină clienți care uneori renunțau din pricina prețului la produsele noastre în favoarea celor chinezești ieftine, să ne ceară să reluăm colaborarea”.

Firma s-a dezvoltat treptat odată cu orașul care a crescut în jurul ei astfel încât SC AXA Porcelaine care apăruse într-un câmp de porumb la marginea orașului este acum înconjurată de un cartier rezidențial. Lucrurile merg fără tensiuni între vecini și fabrică pentru că managementul a avut mereu grijă nu numai de calitate produselor, ci și de procesul de producție: „Nu poluăm. Mereu avem grijă să nu facem praf și chiar și gazele cu care funcționează cuptoarele sunt arse 100%. Nu facem nici gălăgie. Suntem 50 de angajați care lucrăm pe un singur schimb”, așa că atunci când vin vecinii acasă, la SC AXA Porcelaine este deja liniște și ordine.

La buna desfășurare a activității firmei au contribuit și fondurile europene de coeziune. Fima a accesat aceste fonduri prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice. A avut un proiect de 200.000 de euro pentru redotarea cuptoarelor, încheiat în anul 2013. Au fost create și 9 locuri noi de muncă și „o parte dintre oamenii angajați atunci, îi avem și acum”, precizează Amalia Baciu Sarmeș.

Care mai adaugă că firma are acum aceleași probleme pe care le are orice alt agent economic în a găsi oameni pricepuți sau măcar dornici de muncă. Redotarea cuptoarelor a adus un plus important în creșterea calității produselor, la scăderea pierderilor din cauza defectelor care pot apărea foarte ușor în procesul de producție al porțelanului care este mai delicat decât cel al faianței, ceramicii, vitrusului, de unde și finețea produselor dar și trăinicia lor, tot prin comparație cu celelalte.

Ce și cum la SC AXA Porcelaine am aflat cu ocazia vizitei organizate în cadrul campaniei „Let’s rEUnite: Together for cohesion”, derulată de Ansamblul Regiunilor Europene în cadrul Apelului de proiecte 2018 „Sprijin pentru măsurile de informare privind politica de coeziune a UE”.

Proiectul are în vedere identificarea și schimbul de bune practici privind strategiile și inițiativele de comunicare la nivelul regiunilor europene referitor la utilizarea și beneficiile fondurilor de coeziune ale UE, precum şi sensibilizarea cetăţenilor cu privire la importanţa programelor şi proiectelor finanţate din fondurile UE, cu impact asupra vieţii acestora şi dezvoltării judeţului, respectivîncurajarea participării cetăţenilor şi părţilor interesate în politica de coeziune. În cadrul proiectului care a debutat la Târgul Apulum Agraria ediția 2019, în județul Alba au mai fost organizate evenimentele: Târgul Carierei, Conferința privind Managementul Carierei.

Județul Alba este membru al ARE din anul 2007 și aici ființează Biroul ARE care reprezintă toate cele 40 de regiuni membre ARE din România, plus cele din Europa de Sud Est.