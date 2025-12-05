FOTO | Avansări în grad la IPJ Alba, de Ziua Națională a României: 20 de polițiști înaintați în gradul următor la termen pentru rezultate deosebite în activitatea profesională

Avansări în grad la IPJ Alba, de Ziua Națională a României: 20 de polițiști înaintați în gradul următor la termen pentru rezultate deosebite în activitatea profesională

20 de polițiști de la IPJ Alba au fost înaintați în gradul următor la termen de Ziua Națională a României, pentru rezultate deosebite în activitatea profesională.

Cu ocazia |ilei Naționale a României, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, au fost avansați în gradul profesional următor, înaintea împlinirii stagiului minim, 6 ofițeri de poliție și 14 agenți de poliție, în semn de apreciere pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea profesională.

Azi, 5 decembrie 2025, în cadrul unei ședințe festive, care a avut loc la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, au fost prezentați 20 de polițiști care au fost înaintați în gradul profesional următor, înaintea îndeplinirii stagiului minim, cu prilejul 𝑍𝑖𝑙𝑒𝑖 𝑁𝑎𝑡̦𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑎 𝑅𝑜𝑚𝑎̂𝑛𝑖𝑒𝑖.

Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Alba le-a dresat felicitări celor 20 de polițiști pentru rezultatele obținute în activitatea profesională și le-a urat succes în continuare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI