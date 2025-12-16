Rămâi conectat

Actualitate

FOTO | Autostrada A1 Sibiu- Pitești: Avans spectaculos al lucrărilor pe Secțiunea Boița-Cornetu: Cum arată tunelul și viaductele

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

Autostrada A1 Sibiu- Pitești: Avans spectaculos al lucrărilor pe Secțiunea Boița-Cornetu: Cum arată tunelul și viaductele

Lucrările pe Autostrada A1 Sibiu- Pitești avansează spectaculos la șantierul Secțiunii 2 Boița-Cornetu, potrivit unui anunț publicat pe Facebook de secretarul de stat Ionel Scrioșteanu.

Acesta a spus că la tunelul Robești, lucrările de forare au ajuns la: 170 de metri forați pe sensul de mers Sibiu-Pitești și 127 de metri forați pe sensul de mers Pitești -Sibiu.

Forajul tunelului se face folosind o metodă austriacă modernă de excavație, adaptată condițiilor geologice din zonă. În funcție de duritatea rocii, sunt utilizați explozibili, conform planului tehnic și cu respectarea tuturor normelor de siguranță. În prezent, se lucrează și la portalul tunelului dinspre Sibiu.

La viaductul 1-Boița, primul cu autorizatie de construire, au fost finalizate toate elevațiile și se lucrează la suprastructură.

De asemenea se execută lucrări la 4 viaducte pentru care a fost emisă autorizatie de construire.

Secretarul de stat a mai anunțat că săptămâna viitoare va fi emisă Autorizația de Construire pentru încă 3 viaducte, tunelul Boița și 1,7 kilometri de autostradă.

Ce se întâmplă cu procedura de Revizuire a Acordului de Mediu

Ionel Scrioșteanu a mai spus că Ministerul Transporturilor este în procedură de Revizuire a Acordului de Mediu, procedură care s-ar putea finaliza până in luna Martie a anului viitor, astfel încât în luna mai secțiunile 2 și 3 sa fie cu autorizatie de construire pe toate lungimea.

Amintim că secretarul de stat a precizat pentru Antena3.ro că secțiunile montane ale Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești nu se află în risc de a pierde finanțarea europeană de 17 miliarde de lei, ca urmare a reglementărilor de mediu în vigoare.

Pentru eficientizarea activității în santier, antreprenorul a achiziționat o hală de producție de aproximativ 10.000 mp, in proximitatea Șantierului, unde fabrică elementele necesare structurilor întregul lot:

-au fost produse 300 tone de tablier metalic din 4000 tone necesare;

-au fost produse 220 din 1050 grinzi de beton necesare tuturor pasajelor, podurilor și viaductelor secțiunii;

Pe șantier sunt mobilizați 400 muncitori și 100 utilaje, iar la tunel se lucrează în 3 schimburi, 24/24h.

Lucrările la această secțiune au început cu un prim tronson în zona Boița, iar ulterior au mai fost autorizate încă 4 viaducte între km 14+150 și km 17+670 pe direcția dinspre Sibiu spre Pitești plus tunelul de 900 m de la Robești.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Cum ar putea fi recunoscută vechimea în muncă a mamelor aflate în concediu de creștere a copilului: Ce propune un proiect de lege depus în Parlament

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

16 decembrie 2025

De

Cum ar putea fi recunoscută vechimea în muncă a mamelor aflate în concediu de creștere a copilului: Ce propune un proiect de lege depus în Parlament Unele modificări la modul în care se calculează vechimea în muncă pentru femeile care au stat în concediul de creştere copil sunt prevăzute într-un proiect de lege depus în […]

Citește mai mult

Actualitate

Profesorul Cristian Păun, critici la adresa subvenționării energiei: ,,Nimic nu este gratis”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

16 decembrie 2025

De

Profesorul Cristian Păun, critici la adresa subvenționării energiei: ,,Nimic nu este gratis” Economistul Cristian Păun critică dur politica de plafonare a prețurilor la energie, pe care o numește „o iluzie populistă” construită pe deficit și datorie publică, arătând că prețul aparent mic plătit de consumatori a generat, în realitate, costuri uriașe pentru bugetul statului. Potrivit […]

Citește mai mult

Actualitate

Instanța a amânat pronunțarea pe contestația lui Călin Georgescu. Dosarul în care este acuzat de tentativă de lovitură de stat a primit alt termen

Bogdan Ilea

Publicat

acum 11 ore

în

16 decembrie 2025

De

Instanța a amânat pronunțarea pe contestația lui Călin Georgescu. Dosarul în care este acuzat de tentativă de lovitură de stat a primit alt termen Instanța a fixat data de 19 decembrie pentru pronunțarea asupra cererii privind administrarea probelor în dosarul lui Călin Georgescu, acuzat de tentativă de lovitură de stat. De asemenea, următorul termen în […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum o oră

FOTO | Autostrada A1 Sibiu- Pitești: Avans spectaculos al lucrărilor pe Secțiunea Boița-Cornetu: Cum arată tunelul și viaductele

Autostrada A1 Sibiu- Pitești: Avans spectaculos al lucrărilor pe Secțiunea Boița-Cornetu: Cum arată tunelul și viaductele Lucrările pe Autostrada A1...
Actualitateacum 2 ore

Cum ar putea fi recunoscută vechimea în muncă a mamelor aflate în concediu de creștere a copilului: Ce propune un proiect de lege depus în Parlament

Cum ar putea fi recunoscută vechimea în muncă a mamelor aflate în concediu de creștere a copilului: Ce propune un...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum o oră

Țeapă de 200.000 de euro pe piața imobiliară din Alba Iulia, investigată de poliție. Femeie REȚINUTĂ după ce a păcălit un agent imobiliar: Cum a acționat

Țeapă de 200.000 de euro pe piața imobiliară din Alba Iulia, investigată de poliție. Persoană REȚINUTĂ după ce a păcălit...
Ştirea zileiacum 4 ore

VIDEO | Prima creșă modernă construită la Aiud, inaugurată în prezența Ministrului Dezvoltării, Cseke Attila: Va avea 40 de locuri și va fi predată copiilor în toamna anului 2026

VIDEO | Prima creșă modernă construită la Aiud, inaugurată în prezența Ministrului Dezvoltării, Cseke Attila: Va avea 40 de locuri...

Curier Județean

Curier Județeanacum 20 de minute

Gest din suflet făcut de patru coafeze înainte de Crăciun pentru persoanele adulte cu dizabilități din Alba: „O zi în care mâini pricepute au adus zâmbete și multă emoție”

Gest din suflet făcut de patru coafeze înainte de Crăciun pentru persoanele adulte cu dizabilități din Alba: „O zi în...
Curier Județeanacum 2 ore

Au început lucrările la capela mortuară din comuna Galda de Jos: O să fie amplasată pe un teren de 550 de metri pătrați: ,,Spațiu funcțional, civilizat și adecvat”

Au început lucrările la capela mortuară din comuna Galda de Jos: O să fie amplasată pe un teren de 550...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu

Moțiunea AUR împotriva ministrului mediului, adoptată cu voturile PSD: Ce urmează pentru Diana Buzoianu Moțiunea simplă AUR împotriva ministrei Mediului,...
Politică Administrațieacum o zi

Moțiunea de cenzură a fost respinsă: Guvernul Bolojan supraviețuiește din nou în Parlament, iar coaliția de guvernare rezistă 

Moțiunea de cenzură a fost respinsă: Guvernul Bolojan supraviețuiește din nou în Parlament, iar coaliția de guvernare rezistă Moţiunea de...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 13 ore

16 decembrie 1989 | Ziua care a schimbat istoria României. La Timișoara s-a strigat primul „Jos Ceauşescu!”

16 decembrie 1989 | Ziua care a schimbat istoria României. La Timișoara s-a strigat primul „Jos Ceauşescu!” 16 decembrie 1989...
Opinii - Comentariiacum 14 ore

16 decembrie: 30 de ani de la adoptarea oficială a denumirii „Euro” pentru moneda unică europeană

16 decembrie: 30 de ani de la adoptarea oficială a denumirii „Euro” pentru moneda unică europeană Consiliul European, întrunit la...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea