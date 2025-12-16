FOTO | Autostrada A1 Sibiu- Pitești: Avans spectaculos al lucrărilor pe Secțiunea Boița-Cornetu: Cum arată tunelul și viaductele
Autostrada A1 Sibiu- Pitești: Avans spectaculos al lucrărilor pe Secțiunea Boița-Cornetu: Cum arată tunelul și viaductele
Lucrările pe Autostrada A1 Sibiu- Pitești avansează spectaculos la șantierul Secțiunii 2 Boița-Cornetu, potrivit unui anunț publicat pe Facebook de secretarul de stat Ionel Scrioșteanu.
Acesta a spus că la tunelul Robești, lucrările de forare au ajuns la: 170 de metri forați pe sensul de mers Sibiu-Pitești și 127 de metri forați pe sensul de mers Pitești -Sibiu.
Forajul tunelului se face folosind o metodă austriacă modernă de excavație, adaptată condițiilor geologice din zonă. În funcție de duritatea rocii, sunt utilizați explozibili, conform planului tehnic și cu respectarea tuturor normelor de siguranță. În prezent, se lucrează și la portalul tunelului dinspre Sibiu.
La viaductul 1-Boița, primul cu autorizatie de construire, au fost finalizate toate elevațiile și se lucrează la suprastructură.
De asemenea se execută lucrări la 4 viaducte pentru care a fost emisă autorizatie de construire.
Secretarul de stat a mai anunțat că săptămâna viitoare va fi emisă Autorizația de Construire pentru încă 3 viaducte, tunelul Boița și 1,7 kilometri de autostradă.
Ce se întâmplă cu procedura de Revizuire a Acordului de Mediu
Ionel Scrioșteanu a mai spus că Ministerul Transporturilor este în procedură de Revizuire a Acordului de Mediu, procedură care s-ar putea finaliza până in luna Martie a anului viitor, astfel încât în luna mai secțiunile 2 și 3 sa fie cu autorizatie de construire pe toate lungimea.
Amintim că secretarul de stat a precizat pentru Antena3.ro că secțiunile montane ale Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești nu se află în risc de a pierde finanțarea europeană de 17 miliarde de lei, ca urmare a reglementărilor de mediu în vigoare.
Pentru eficientizarea activității în santier, antreprenorul a achiziționat o hală de producție de aproximativ 10.000 mp, in proximitatea Șantierului, unde fabrică elementele necesare structurilor întregul lot:
-au fost produse 300 tone de tablier metalic din 4000 tone necesare;
-au fost produse 220 din 1050 grinzi de beton necesare tuturor pasajelor, podurilor și viaductelor secțiunii;
Pe șantier sunt mobilizați 400 muncitori și 100 utilaje, iar la tunel se lucrează în 3 schimburi, 24/24h.
Lucrările la această secțiune au început cu un prim tronson în zona Boița, iar ulterior au mai fost autorizate încă 4 viaducte între km 14+150 și km 17+670 pe direcția dinspre Sibiu spre Pitești plus tunelul de 900 m de la Robești.
