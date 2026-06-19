FOTO | Au început lucrările de reamenajare a Pieței Iuliu Maniu: Administrația locală dorește să elimine ambuteiajul rutier din această zonă

Au început lucrările de reamenajare a Pieței Iuliu Maniu: Administrația locală dorește să elimine ambuteiajul rutier din această zonă

Lucrările de reamenajare a Pieței Iuliu Maniu au început. Administrația locală dorește să elimine ambuteiajul rutier din această zonă.

Claudiu Nemeș, director executiv – Întreținerea și Administrarea Domeniul Public și Privat în cadrul Primăriei Alba Iulia, a publicat un text cu privire la lucrările de reamenajare a Pieței Iuliu Maniu:

,,Am început lucrările de reamenajare a Pieței Iuliu Maniu, astfel încât între strada Teilor și strada Ardealului, se va circula pe două benzi.

Prin aceste lucrări pe partea carosabilă se dorește eliminarea ambuteiajul rutier din această zonă.

Conducătorii auto sunt rugați să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutiera până la finalizarea lucrărilor.”, a scris directorul executiv al Primăriei Alba Iulia, Claudiu Nemeș, pe o rețea de socializare.

Reamintim că, Primăria Municipiului Alba Iulia anunță începerea unor lucrări de infrastructură rutieră în zona Pieței Iuliu Maniu, începând cu data de 18 iunie 2026. Lucrările vizează amenajarea unei benzi suplimentare de circulație pentru fluidizarea traficului.

Potrivit administrației locale, intervenția are ca scop îmbunătățirea fluenței traficului și reducerea timpilor de deplasare într-una dintre cele mai circulate zone ale municipiului.

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