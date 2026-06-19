Curier Județean

FOTO | Au început lucrările de reamenajare a Pieței Iuliu Maniu: Administrația locală dorește să elimine ambuteiajul rutier din această zonă

Bogdan Ilea

Publicat

acum 17 minute

în

De

Au început lucrările de reamenajare a Pieței Iuliu Maniu: Administrația locală dorește să elimine ambuteiajul rutier din această zonă

Lucrările de reamenajare a Pieței Iuliu Maniu au început. Administrația locală dorește să elimine ambuteiajul rutier din această zonă.

Claudiu Nemeș, director executiv – Întreținerea și Administrarea Domeniul Public și Privat în cadrul Primăriei Alba Iulia, a publicat un text cu privire la lucrările de reamenajare a Pieței Iuliu Maniu:

,,Am început lucrările de reamenajare a Pieței Iuliu Maniu, astfel încât între strada Teilor și strada Ardealului, se va circula pe două benzi.

Prin aceste lucrări pe partea carosabilă se dorește eliminarea ambuteiajul rutier din această zonă.

Conducătorii auto sunt rugați să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutiera până la finalizarea lucrărilor.”, a scris directorul executiv al Primăriei Alba Iulia, Claudiu Nemeș, pe o rețea de socializare.

Citește și: 18 iunie 2026 | Atenție șoferi! Încep lucrările de amenajare a unei benzi suplimentare de circulație în zona Pieței Iuliu Maniu: Cum se va desfășura circulația rutieră

Reamintim că, Primăria Municipiului Alba Iulia anunță începerea unor lucrări de infrastructură rutieră în zona Pieței Iuliu Maniu, începând cu data de 18 iunie 2026. Lucrările vizează amenajarea unei benzi suplimentare de circulație pentru fluidizarea traficului.

Potrivit administrației locale, intervenția are ca scop îmbunătățirea fluenței traficului și reducerea timpilor de deplasare într-una dintre cele mai circulate zone ale municipiului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Moment emoționant: Trei cadre didactice cu o activitate de o viață s-au retras de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alba Iulia

Bogdan Ilea

Publicat

acum 30 de minute

în

19 iunie 2026

De

Moment emoționant: Trei cadre didactice cu o activitate de o viață s-au retras de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” din Alba Iulia Trei cadre didactice cu o activitate îndelungată în cadrul Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Alba Iulia s-au retras din activitatea didactică.  Textul integral publicat de Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” din Alba Iulia este […]

Citește mai mult

Curier Județean

19 iunie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ

Bogdan Ilea

Publicat

acum 32 de minute

în

19 iunie 2026

De

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează astăzi, 19 iunie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]

Citește mai mult

Curier Județean

ACCIDENT rutier la Gârda de Sus: Femeie de 37 de ani, transportată la spital după ce a intrat cu mașina într-un gard de fier

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

19 iunie 2026

De

ACCIDENT rutier la Gârda de Sus: Femeie de 37 de ani, transportată la spital după ce a intrat cu mașina într-un gard de fier O femeie de 37 de ani, din Gârda de Sus, a fost transportată la spital după ce a ajuns cu autoturismul într-un gard de fier din cauză că nu nu ar […]

Citește mai mult