18 iunie 2026 | Atenție șoferi! Încep lucrările de amenajare a unei benzi suplimentare de circulație în zona Pieței Iuliu Maniu: Cum se va desfășura circulația rutieră

Atenție șoferi! Încep lucrările de amenajare a unei benzi suplimentare de circulație în zona Pieței Iuliu Maniu: Cum se va desfășura circulația rutieră

Primăria Municipiului Alba Iulia anunță începerea unor lucrări de infrastructură rutieră în zona Pieței Iuliu Maniu, începând cu data de 18 iunie 2026. Lucrările vizează amenajarea unei benzi suplimentare de circulație pentru fluidizarea traficului.

Potrivit administrației locale, intervenția are ca scop îmbunătățirea fluenței traficului și reducerea timpilor de deplasare într-una dintre cele mai circulate zone ale municipiului.

Pe durata lucrărilor, circulația rutieră se va desfășura în condiții de semnalizare temporară

Încep lucrările de amenajare a unei benzi suplimentare de circulație în zona Pieței Iuliu Maniu

,,Primăria Municipiului Alba Iulia informează cetățenii că, începând cu data de 18 iunie 2026, încep lucrările de amenajare a unei benzi suplimentare de circulație în zona Pieței Iuliu Maniu, măsură menită să contribuie la îmbunătățirea fluenței traficului și la reducerea timpilor de deplasare în această zonă intens circulată.

Pe perioada desfășurării lucrărilor, circulația rutieră se va desfășura conform semnalizării temporare instituite în teren. Participanții la trafic sunt rugați să manifeste atenție sporită, să respecte indicatoarele și restricțiile de circulație și să urmeze indicațiile personalului responsabil cu dirijarea traficului, acolo unde este cazul.

Pentru evitarea aglomerării zonei afectate de lucrări, recomandăm conducătorilor auto să utilizeze, pe cât posibil, rute alternative de deplasare.

Ne cerem scuze pentru disconfortul temporar creat și vă mulțumim pentru înțelegere și colaborare.”, se arată într-un mesaj publicat de administrația din Alba Iulia.

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