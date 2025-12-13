Rămâi conectat

Politică Administrație

FOTO | Au început lucrările de reabilitare a rețelei de apă și extindere a canalizării într-o localitate din Galda de Jos. Zeci de gospodării beneficiază de proiect

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Au început lucrările de reabilitare a rețelei de apă și extindere a canalizării într-o localitate din Galda de Jos. Zeci de gospodării beneficiază de proiect

Au început lucrările la proiectul de reabilitare a rețelei de apă potabilă și extindere a canalizării menajere în satul Oiejdea, comuna Galda de Jos, investiție care vizează asigurarea accesului complet la utilități pentru toți locuitorii.

Intervențiile se desfășoară pe mai multe străzi importante din localitate și includ realizarea de racorduri individuale pentru zeci de gospodării.

,,A început execuția lucrărilor la obiectivul de investiții Reabilitare rețea de apă potabilă și extindere rețea de canalizare menajeră în satul Oiejdea, comuna Galda de Jos”

Detalii despre Lucrări:

Lucrările de extindere se vor concentra pe următoarele artere principale din Oiejdea:

  • Strada Florilor (zona „Râturi” și zona „după biserică”)
  • Strada Principală (zona „Germania”)
  • Strada Salcâmilor
  • Strada Văii (pe drumul către sediul vechi al Transavia S.A.)

Obiectivul Proiectului

Finalizarea acestui proiect va duce la completarea integrală a necesității de acces la apă potabilă și canalizare pentru toți locuitorii satului Oiejdea. Pe lângă extinderea rețelei, vor fi realizate și racorduri individuale pentru un număr de 63 de gospodării, asigurând astfel conectarea acestora la sistemul de canalizare.

Solicitare către Cetățeni

Vă rugăm să manifestați înțelegere pentru eventualele inconveniente temporare (blocaje, devieri de trafic, disconfort fonic) cauzate de utilajele și echipele de lucru ! Aceste măsuri sunt necesare pentru a ne asigura că proiectul este executat în condiții optime și într-un timp cât mai scurt.

Suntem dedicați să finalizăm această investiție esențială și vă mulțumim anticipat pentru colaborare”, se arată într-un mesaj publicat de Primăria Galda de Jos.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Politică Administrație

Politică Administrație

Infrastructura rutieră din Rimetea va fi modernizată la standarde europene: Investiție de peste 4,5 milioane lei

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 ore

în

12 decembrie 2025

De

Infrastructura rutieră din Rimetea va fi modernizată la standarde europene: Investiție de peste 4,5 milioane lei Infrastructura rutieră din Rimetea va fi modernizată la standarde europene, astfel încât accesul locuitorilor din zonă către alte localități și către rețeaua județeană de transport să se desfășoare în condiții maxime de siguranță și confort. APM Alba a dat […]

Citește mai mult

Politică Administrație

FOTO | Modernizare Piața Agroalimentară Alba Iulia: Sistem de climatizare și anveloparea parțială a fațadelor. Valoarea investiției, peste 16.000 lei

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 zile

în

11 decembrie 2025

De

Modernizare Piața Agroalimentară Alba Iulia: Sistem de climatizare și anveloparea parțială a fațadelor. Valoarea investiției, peste 16.000 lei Administrația din Alba Iulia a lansat o procedură de achiziție DALI pentru proiectul ,,Modernizare Piața Agroalimentară prin anveloparea parțială a fațadelor cu o structură vitrată din aluminiu și instalare sisteme de ventilație și climatizare”.  Potrivit documentației, modernizarea […]

Citește mai mult

Politică Administrație

FOTO | Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 zile

în

10 decembrie 2025

De

Continuă proiectul de modernizare al Școlii din Sântimbru: Au fost montate panourile fotovoltaice La Sântimbru continuă modernizarea școlii, în urmă cu o săptămână fiind montate panourile fotovoltaice pe clădire. De asemenea, de curând, 40 de gospodării din comună au fost dotate și ele cu panouri și baterii în valoare de 10.000 de euro fiecare. ,,În […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 3 minute

„De la mesaje urgente și oferte «prea bune ca să fie adevărate» până la conturi false: Atacatorii folosesc orice pretext”. Avertismentul DNSC în perioada sărbătorilor

„De la mesaje urgente și oferte «prea bune ca să fie adevărate» până la conturi false: Atacatorii folosesc orice pretext”....
Actualitateacum 2 ore

Vreme de Crăciun și Revelion 2025: Se anunță temperaturi peste medie. De când se răcește vremea

Vreme de Crăciun și Revelion 2025: Se anunță temperaturi peste medie. De când se răcește vremea? Vremea de Crăciun se...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 17 ore

VIDEO | A treia seară de proteste în București și în marile orașe din România. Manifestanții cer demisia Liei Savonea, dar și schimbări în Justiție

VIDEO | A treia seară de proteste în București și în marile orașe din România. Manifestanții cer demisia Liei Savonea,...
Ştirea zileiacum 18 ore

FOTO | Ce mai aruncă albaiulienii în postul Crăciunului: 9 cățeluși abia fătați, aruncați într-un sac de rafie pe un teren din Micești și un hamster într-o găleată: ,,Vă numiți creștini, cum puteți provaca atâta suferință și durere?”

Ce mai aruncă albaiulienii în postul Crăciunului: 9 cățeluși abia fătați, aruncați într-un sac de rafie pe un teren din...

Curier Județean

Curier Județeanacum 39 de minute

FOTO | Lucrările de renovare energetică la mai multe blocuri din Alba Iulia, recepționate: Investiție realizată printr-o finanțare de peste 15 milioane lei, prin PNRR

Lucrările de renovare energetică la mai multe blocuri din Alba Iulia, recepționate: Investiție realizată printr-o finanțare de peste 15 milioane...
Curier Județeanacum 2 ore

Tânăr din Ocna Mureș, prins la volan fără permis de conducere: Este cercetat de oamenii legii

Tânăr din Ocna Mureș, prins la volan fără permis de conducere: Este cercetat de oamenii legii Un tânăr de 21...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o oră

FOTO | Au început lucrările de reabilitare a rețelei de apă și extindere a canalizării într-o localitate din Galda de Jos. Zeci de gospodării beneficiază de proiect

Au început lucrările de reabilitare a rețelei de apă și extindere a canalizării într-o localitate din Galda de Jos. Zeci...
Politică Administrațieacum 19 ore

Infrastructura rutieră din Rimetea va fi modernizată la standarde europene: Investiție de peste 4,5 milioane lei

Infrastructura rutieră din Rimetea va fi modernizată la standarde europene: Investiție de peste 4,5 milioane lei Infrastructura rutieră din Rimetea...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 7 ore

În 13 decembrie, credincioșii catolici și ortodocși o celebrează pe Sfânta Muceniță Lucia, fecioara din Siracuza

În fiecare an, pe 13 decembrie, credincioșii catolici și ortodocși deopotrivă o celebrează pe Sfânta Muceniță Lucia, fecioara din Siracuza...
Opinii - Comentariiacum 7 ore

13 decembrie: Ziua Tipografilor

13 decembrie: Ziua Tipografilor La 13/26 decembrie 1918, la București, a avut loc o mare manifestație a tipografilor din București,...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea