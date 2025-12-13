FOTO | Au început lucrările de reabilitare a rețelei de apă și extindere a canalizării într-o localitate din Galda de Jos. Zeci de gospodării beneficiază de proiect
Au început lucrările de reabilitare a rețelei de apă și extindere a canalizării într-o localitate din Galda de Jos. Zeci de gospodării beneficiază de proiect
Au început lucrările la proiectul de reabilitare a rețelei de apă potabilă și extindere a canalizării menajere în satul Oiejdea, comuna Galda de Jos, investiție care vizează asigurarea accesului complet la utilități pentru toți locuitorii.
Intervențiile se desfășoară pe mai multe străzi importante din localitate și includ realizarea de racorduri individuale pentru zeci de gospodării.
,,A început execuția lucrărilor la obiectivul de investiții Reabilitare rețea de apă potabilă și extindere rețea de canalizare menajeră în satul Oiejdea, comuna Galda de Jos”
Detalii despre Lucrări:
Lucrările de extindere se vor concentra pe următoarele artere principale din Oiejdea:
- Strada Florilor (zona „Râturi” și zona „după biserică”)
- Strada Principală (zona „Germania”)
- Strada Salcâmilor
- Strada Văii (pe drumul către sediul vechi al Transavia S.A.)
Obiectivul Proiectului
Finalizarea acestui proiect va duce la completarea integrală a necesității de acces la apă potabilă și canalizare pentru toți locuitorii satului Oiejdea. Pe lângă extinderea rețelei, vor fi realizate și racorduri individuale pentru un număr de 63 de gospodării, asigurând astfel conectarea acestora la sistemul de canalizare.
Solicitare către Cetățeni
Vă rugăm să manifestați înțelegere pentru eventualele inconveniente temporare (blocaje, devieri de trafic, disconfort fonic) cauzate de utilajele și echipele de lucru ! Aceste măsuri sunt necesare pentru a ne asigura că proiectul este executat în condiții optime și într-un timp cât mai scurt.
Suntem dedicați să finalizăm această investiție esențială și vă mulțumim anticipat pentru colaborare”, se arată într-un mesaj publicat de Primăria Galda de Jos.
