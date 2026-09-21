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Foto | Au început lucrările de montare a grinzilor la cel mai lung pasaj de pe traseu, pe șantierul Margina – Holdea: Structura are peste un kilometru lungime

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Au început lucrările de montare a grinzilor la cel mai lung pasaj de pe traseu, pe șantierul Margina – Holdea: Structura are peste un kilometru lungime

Lucrările avansează pe șantierul autostrăzii A1 Margina – Holdea, unde a început montarea grinzilor la cel mai lung pasaj de pe traseu, o structură de peste un kilometru care traversează calea ferată Lugoj – Ilia.

Cel mai lung pasaj de pe lot, situat la kilometrul 52+150, are o lungime de aproximativ 1.085 de metri și 25 de deschideri, iar în punctul cel mai înalt depășește 12 metri. Până în prezent, constructorul a montat 48 de grinzi pe primele șase deschideri, potrivit informațiilor transmise de DRDP Timișoara.

,,Pe șantierul A1 Margina – Holdea, săptămâna trecută au început lucrările de montare a grinzilor la cel mai lung pasaj de pe traseu, situat la km 52+150 din proiect. Pasajul, care traversează calea ferată Lugoj – Ilia, are o lungime de aproximativ 1.085 de metri, 25 de deschideri, iar în zona cea mai înaltă depășește 12 metri. Până în prezent, au fost montate 48 de grinzi pe primele 6 deschideri.

Zilele acestea, au demarat lucrările de montare a grinzilor și la viaductul dintre cele două tuneluri, la km 53+471. Structura are o lungime de aproximativ 122 de metri, iar până acum, pe partea dreaptă, au fost montate 12 grinzi, pe cele 3 deschideri.

La primul viaduct, cu o lungime de aproximativ 350 de metri și 8 deschideri, viaduct situat în zona Margina, la km 48+165, montarea celor 64 de grinzi a fost finalizată.

Reamintim că pe șantier există și fabrică de grinzi, dar și stație de asfalt.”, transmite DRDP Timișoara.

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