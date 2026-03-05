FOTO | Au început lucrările de canalizare într-un sat dintre dealuri din Alba: „Este un moment pe care l-am așteptat”

Au început lucrările de canalizare într-un sat dintre dealuri din Alba: „Este un moment pe care l-am așteptat”

Au început lucrările de canalizare în satul Dumitra, din comuna Sântimbru, a anunțat, joi, 5 martie 2026, primarul Ioan Iancu Popa.

Proiectul este realizat cu finanțarea prin Programul „Anghel Saligny” și lucrările se vor întinde pe parcursul acestui an.

Va urma modernizarea străzilor.

„Este un moment pe care l-am așteptat cu suflet și pentru care s-a muncit mult în urmă: avize, acorduri, studii de fezabilitate, proiecte tehnice, licitații, contestații și multe etape care nu se văd, dar fără de care nimic nu ar putea începe niciodată.

Cu răbdare și nădejde, iată că am ajuns și în acest moment important, în care ne-am apucat de treabă.

Am discutat cu constructorul nostru și am stabilit să lucrăm pe bucăți – săpăm și apoi refacem, tocmai pentru a crea cât mai puțin disconfort pentru dumneavoastră”, a transmis edilul din Sântimbru.

„Să știți că mă gândesc adesea cât de mult s-au schimbat lucrurile în pitorescul nostru sat dintre dealuri.

Dumitra avea odinioară două fântâni, de unde toți oamenii își aduceau apa la case. Astăzi avem apă de la rețea, gaz, iluminat modern, iar acum continuăm cu canalizarea”, a mai spus primarul Ioan Iancu Popa.

