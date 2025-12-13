FOTO | Attila Malnasi, de la CSM Unirea Alba Iulia, victorie în Cupa României la ciclocros pentru al cincilea an consecutiv: „Sunt foarte bucuros”

Attila Malnasi, de la CSM Unirea Alba Iulia, victorie în Cupa României la ciclocros pentru al cincilea an consecutiv: „Sunt foarte bucuros”

Attila Malnasi, sportiv la CSM Unirea Alba Iulia, a reușit să obțină victorie în Cupa României la ciclocros, pentru al cincilea an consecutiv.

Sportivul a mărturisit, printr-o postare publicată pe o rețea de socializare, că în acest an competiția a fost acerbă și foarte apropiată între concurenți, însă, din fericire, ciclistul a reușit să câștige. Mesajul publicat de Attila Malnasi este:

,,Victorie în Cupa României la ciclocros pentru al cincilea an la rând. Sunt foarte bucuros că, de la an la an, concurența este tot mai mare și atrage atenția cicliștilor din diferite discipline către ciclocros. Anul acesta a fost cea mai puternică concurență de până acum, și cu toate astea, am reușit să câștig din nou această cupă”, a scris sportivul pe o rețea de socializare.

