FOTO | Atleții din Blaj, pe podium la Campionatele Balcanice de Cros. Munca și pasiunea le-au adus medalia de argint

Sâmbătă, 8 noiembrie, România a fost gazda Campionatelor Balcanice de Cros, o competiție prestigioasă destinată categoriilor U20, U23 și seniori. Evenimentul, organizat sub egida Federației Române de Atletism, s-a desfășurat la Băile Felix.
Printre protagoniștii zilei s-au numărat și atleții din Blaj, care au contribuit semnificativ la palmaresul echipei României. Clubul AC Mica Romă Blaj s-a remarcat din nou prin rezultatele deosebite obținute de sportivii săi.
În proba destinată echipelor U20 băieți, România a cucerit medalia de argint, o contribuție importantă fiind adusă de Lucian Florin Ștefan (CSU Alba Iulia – CS AC Mica Romă Blaj) și Mihai Alin Șavlovschi (CS Megidia – ACS Mica Romă Blaj).
De asemenea, în competiția pe echipe U23 feminin, România a obținut medalia de bronz, printr-o evoluție solidă la care a contribuit și Mihaela Maria Blaga, reprezentantă a CS Atletic Club Mica Romă Blaj.
Rezultate individuale:
* Mădălina Elena SÎRBU – medalie de argint, U23 feminin (timp: 22:30)
O nouă performanță de top pentru Mădălina, mereu constantă și puternică, un adevărat model de ambiție.
* Alexandra Maria HUDEA – medalie de argint, U20 feminin (timp: 14:25)
O cursă curajoasă, alergată cu suflet, care o menține în elita tinerelor alergătoare din Balcani.
* Lucian Florin ȘTEFAN – medalie de bronz, U20 masculin (timp: 19:01)
Lucian confirmă forma excelentă și adaugă încă o medalie internațională la palmaresul său impresionant.
Rezultate pe echipe:
Echipa U20 băieți – medalie de argint
* Lucian Florin ȘTEFAN – CSU Alba Iulia-CS AC Mica Romă Blaj
* Mihai Alin ȘAVLOVSCHI – CS Megidia-ACS Mica Romă Blaj
* Dragoș Mihai NEGOIȚĂ – CS Atletico Slănic-CSM Dorna
* Tudor Mihai MĂRGĂȘOIU – CSU Cluj-Napoca
Echipa U20 fete – medalie de argint
* Alexandra Maria HUDEA – CSS Mediaș-CSM Mediaș
* Lenuța CONSTANTIN – CSM Bistrița
* Denisa Andreea HORLESCU – LPS Iași-CS Politehnica Iași
* Denisa-Olivia PODARIU – CS Știința Bacău
Echipa U23 fete – medalie de bronz
* Mădălina Elena SÎRBU – CSM Rarăul Câmpulung
* Mihaela Maria BLAGA – CS Atletic Club Mica Romă Blaj
* Iulia Florina MĂRGINEAN – CSU Oradea
* Alexandra AMARANDEI – CS Știința Bacău
Federația Română de Atletism a transmis felicitări tuturor sportivilor și antrenorilor implicați:
„Felicitări tuturor sportivilor și antrenorilor care au purtat culorile României cu onoare! Fiecare pas pe traseul de la poalele craterului Betfia a fost o dovadă de curaj, determinare și dragoste pentru atletism. Astăzi, întreaga echipă a demonstrat ce înseamnă unitatea și spiritul”
Sursa foto: Facebook
