FOTO | Atleții din Blaj, pe podium la Campionatele Balcanice de Cros. Munca și pasiunea le-au adus medalia de argint

Atleții din Blaj au urcat pe podium la Campionatele Balcanice de Cros. Munca și pasiunea le-au adus medalia de argint

Sâmbătă, 8 noiembrie, România a fost gazda Campionatelor Balcanice de Cros, o competiție prestigioasă destinată categoriilor U20, U23 și seniori. Evenimentul, organizat sub egida Federației Române de Atletism, s-a desfășurat la Băile Felix.

Printre protagoniștii zilei s-au numărat și atleții din Blaj, care au contribuit semnificativ la palmaresul echipei României. Clubul AC Mica Romă Blaj s-a remarcat din nou prin rezultatele deosebite obținute de sportivii săi.

În proba destinată echipelor U20 băieți, România a cucerit medalia de argint, o contribuție importantă fiind adusă de Lucian Florin Ștefan (CSU Alba Iulia – CS AC Mica Romă Blaj) și Mihai Alin Șavlovschi (CS Megidia – ACS Mica Romă Blaj).

De asemenea, în competiția pe echipe U23 feminin, România a obținut medalia de bronz, printr-o evoluție solidă la care a contribuit și Mihaela Maria Blaga, reprezentantă a CS Atletic Club Mica Romă Blaj.

Rezultate individuale:

* Mădălina Elena SÎRBU – medalie de argint, U23 feminin (timp: 22:30)

O nouă performanță de top pentru Mădălina, mereu constantă și puternică, un adevărat model de ambiție.

* Alexandra Maria HUDEA – medalie de argint, U20 feminin (timp: 14:25)

O cursă curajoasă, alergată cu suflet, care o menține în elita tinerelor alergătoare din Balcani.

* Lucian Florin ȘTEFAN – medalie de bronz, U20 masculin (timp: 19:01)

Lucian confirmă forma excelentă și adaugă încă o medalie internațională la palmaresul său impresionant.

Rezultate pe echipe:

Echipa U20 băieți – medalie de argint

* Lucian Florin ȘTEFAN – CSU Alba Iulia-CS AC Mica Romă Blaj

* Mihai Alin ȘAVLOVSCHI – CS Megidia-ACS Mica Romă Blaj

* Dragoș Mihai NEGOIȚĂ – CS Atletico Slănic-CSM Dorna

* Tudor Mihai MĂRGĂȘOIU – CSU Cluj-Napoca

Echipa U20 fete – medalie de argint

* Alexandra Maria HUDEA – CSS Mediaș-CSM Mediaș

* Lenuța CONSTANTIN – CSM Bistrița

* Denisa Andreea HORLESCU – LPS Iași-CS Politehnica Iași

* Denisa-Olivia PODARIU – CS Știința Bacău

Echipa U23 fete – medalie de bronz

* Mădălina Elena SÎRBU – CSM Rarăul Câmpulung

* Mihaela Maria BLAGA – CS Atletic Club Mica Romă Blaj

* Iulia Florina MĂRGINEAN – CSU Oradea

* Alexandra AMARANDEI – CS Știința Bacău

Federația Română de Atletism a transmis felicitări tuturor sportivilor și antrenorilor implicați:

„Felicitări tuturor sportivilor și antrenorilor care au purtat culorile României cu onoare! Fiecare pas pe traseul de la poalele craterului Betfia a fost o dovadă de curaj, determinare și dragoste pentru atletism. Astăzi, întreaga echipă a demonstrat ce înseamnă unitatea și spiritul”

Sursa foto: Facebook

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI