FOTO | Atleți din Alba, primii la Campionatul Național de Alergare pe Șosea: Cine sunt și pe ce locuri s-au clasat

Atleți din Alba, primii la Campionatul Național de Alergare pe Șosea: Cine sunt și pe ce locuri s-au clasat

Duminică, 21 septembrie 2025, în București, a avut loc Campionatul Național de Alergare pe Șosea, în același timp cu Crosul Arenelor. Startul s-a dat din fața stadionului Arcul de Triumf, iar finișul a avut loc la Arena Națională.

În cadrul competiției a mai avut loc cursa scaunelor cu rotile și cursa de 2 km – Family Run. Evenimentul a mobilizat peste 2000 de alergători din întreaga țară.

Județul Alba a fost reprezentat la proba de 10 km de sportivii:

-Vasile Hârjoc – CS ,,Metalurgistul” Cugir (antrenor prof. Gheorghe Hăprian) – timpul obținut 48 min.35 secunde, locul ocupat I – la categoria M-70 ani;

-Ilie Cioca de la C.S.M. Unirea Alba Iulia, categoria M-80 ani, timpul realizat 53 min. 33 sec. – locul ocupat I;

-Violeta Cârpaci, categ. F- 40 ani, de la CS Unirea Alba Iulia, timpul 46 min. 34 sec., locul I;

-Călin Morar – CS ,,Metalurgistul” Cugir- timpul obținut 37 min. 03 sec. – locul V;

-Călin – Iosif Giurgiu de la CS ,,Metalurgistul” Cugir, categ. M-40 ani – timp 42 min.01 sec. (a terminat cursa).

