FOTO: Atleta Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia), dublă campioană națională la Under 20 | Andrei Crașovan (MIca Romă Blaj) – medalie de bronz

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

De

Atleta Lenuța Constantin (CSU Alba Iulia), dublă campioană națională la Under 20 | Andrei Crașovan (MIca Romă Blaj) – medalie de bronz la naționalele în sală

Lenuța Constantin, sportivă legitimată la CS Universitar Alba Iulia, a devenit dublă campioană națională în cadrul campionatelor Naționale de sală Under 20 de la București. De asemenea, Andrei Crașovan (CSȘ Caransebeș/Mica Romă Blaj) a cucerit medalia de bronz la 3000 metri, ambii fiind pregătiți de antrenoarea Cristina Man.

Lenuța Constantin (19 ani) a fost prima în cursele de 1500 de metri (timpul 4:41.39) și 3000 metri (rezultatul 10.06.21).

Andrei Crașovan (CSȘ Caransebeș/Mica Romă Blaj) a cucerit medaliade bronz la 3000 metri (timpul 8:51,10, PB) și s-a clasat pe locul 4 pe distanța de 3000 metri (timpul 4:06.88)

David George Cozma (CSU Alba Iulia) a încehiat ambele curse pe locul 5, la 1500 metri (timpul 4:08.30) și 3000 metri (rezultatul 9:05.96)

Viorel Medeșan (Mica Romă Blaj, sportiv născut în 2009) a fost pe locul 7 la 800 metri (timpul 2:00.23, PB) și pe locul 17 la 400 metri (54.00, PB).

Tot la 800 de metri a concurat Cordin Vințan (LPS Alba Iulia/CS Unirea Alba Iulia), care  terminat pe poziția a șasea, tot cu PB (1:59.87)

