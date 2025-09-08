FOTO | Atelier de prim ajutor la Tărtăria: Copiii au descoperit echipamentele unei ambulanțe și au învățat cum să salveze vieți
Atelier de prim ajutor la Tărtăria: Copiii au descoperit echipamentele unei ambulanțe moderne și au învățat, pas cu pas, cum să salveze vieți în situații de urgență
Joi, 28 august 2025, la Căminul Cultural „Aurelia Stan” din Tărtăria a avut loc un atelierul de prim ajutor, organizat cu sprijinul Serviciului Județean de Ambulanță Alba. Evenimentul a fost gratuit și a reunit atât copii, cât și adulți interesați să afle noțiuni esențiale despre intervențiile în situații de urgență.
Copiii participanau avut parte de o parte teoretică, desfășurată în interiorul căminului cultural, urmată de o prezentare practică în curte, unde au putut studia echipamentele din dotarea unei ambulanțe. Vehiculul, complet echipat pentru intervenții de urgență, a fost prezent împreună cu un echipaj format dintr-un șofer ambulanțier și un asistent medical instructor, care au răspuns întrebărilor și au oferit demonstrații practice.
Evenimentul a fost posibil datorită sprijinului Serviciului Județean de Ambulanță Alba, al domnului Florin Faur și al echipei medicale, dar și al administrației locale. Primarul comunei Săliștea, Ioan Gherman, alături de asistentul medical comunitar Adriana Maxim, au susținut desfășurarea activității. De asemenea, numeroși voluntari și membri ai comunității s-au implicat, iar Casa Dulce a oferit prăjituri pentru participanți.
„Împreună pentru o comunitate sănătoasă! Felicitări doamnei preotese Frasinel Elena pentru organizarea atelierului de Prim Ajutor – un eveniment foarte util pentru comunitatea noastră.
Astfel de inițiative ne fac mai pregătiți și mai uniți!
De asemenea, felicitări tuturor celor implicați în organizarea Atelierelor de Vară de la Tărtăria.
Prin implicare, construim o comunitate sănătoasă, responsabilă și unită!” – au transmis reprezentanții Primăriei Săliștea.
