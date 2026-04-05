FOTO | Asociația „Prietenii lui Azor”, prima campanie de sterilizări din 2026: Care a fost bilanțul acțiunii de la Roșia de Secaș

Asociația „Prietenii lui Azor”, prima campanie de sterilizări din 2026: Care a fost bilanțul acțiunii de la Roșia de Secaș

Sâmbătă, 4 aprilie 2026, la Roșia de Secaș, a avut loc prima campanie de sterilizări organizată în acest an de Asociația „Prietenii lui Azor”.

Potrivit reprezentanților asociației, ziua s-a încheiat cu 29 de animale sterilizate și cu speranța că mai mulți oameni au aflat despre importanța prevenției.

„Ne bucurăm când reușim să ajungem în zone rurale unde accesul la serviciile veterinare este limitat.

Le mulțumim frumos tuturor celor implicați”, au mai transmis reprezentanții asociației.

Asociația „Prietenii lui Azor” a fost înființată cu scopul de a salva în principal câinii abandonați din Ecarisajul din Alba Iulia, prin îngrijire suplimentară, promovarea adopțiilor și evitarea eutasanierii câinilor sănătoși.

În scurt timp vor începe lucrări pentru modernizarea și reconstruirea unui număr de 29 de țarcuri din adăpostul public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia. Această investiție se realizează grație unui parteneriat între administrația locală și Asociația „Prietenii lui Azor”, care a câștigat o finanțare de 370.000 lei de lei în acest sens.

