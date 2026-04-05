FOTO | Asociația „Prietenii lui Azor”, prima campanie de sterilizări din 2026: Care a fost bilanțul acțiunii de la Roșia de Secaș

Asociația „Prietenii lui Azor”, prima campanie de sterilizări din 2026: Care a fost bilanțul acțiunii de la Roșia de Secaș

Sâmbătă, 4 aprilie 2026, la Roșia de Secaș, a avut loc prima campanie de sterilizări organizată în acest an de Asociația „Prietenii lui Azor”.

Potrivit reprezentanților asociației, ziua s-a încheiat cu 29 de animale sterilizate și cu speranța că mai mulți oameni au aflat despre importanța prevenției.

„Ne bucurăm când reușim să ajungem în zone rurale unde accesul la serviciile veterinare este limitat.

Le mulțumim frumos tuturor celor implicați”, au mai transmis reprezentanții asociației.

Asociația „Prietenii lui Azor” a fost înființată cu scopul de a salva în principal câinii abandonați din Ecarisajul din Alba Iulia, prin îngrijire suplimentară, promovarea adopțiilor și evitarea eutasanierii câinilor sănătoși.

În scurt timp vor începe lucrări pentru modernizarea și reconstruirea unui număr de 29 de țarcuri din adăpostul public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia. Această investiție se realizează grație unui parteneriat între administrația locală și Asociația „Prietenii lui Azor”, care a câștigat o finanțare de 370.000 lei de lei în acest sens.

FOTO | Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026

Ayana Rancea, elevă a Liceului Teoretic Teiuș, premiu special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română 2026 Eleva Ayana Maria Rancea, din clasa a XII-a la Liceul Teoretic Teiuș, a obținut Premiul Special la etapa națională a Olimpiadei de Limba și Literatura Română – etapa națională, desfășurată la Botoșani.  Această realizare remarcabilă […]

FOTO | Programul de studii în sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale” lansat oficial la Universitatea din Alba Iulia: „Educația înseamnă nu doar teorie, ci și experiență practică”

Programul de studii în sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale" lansat oficial la Universitatea din Alba Iulia Vineri, 3 aprilie 2026 a avut loc la Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia lansarea oficială a noului program de studii ăn sistem dual „Robotică și Automatizări Industriale". „Acesta completează oferta noastră de studii duale, alături de […]

Marius Toma, detașat din Dolj, director interimar nou la Direcția Județeană de Sport Alba: Experiență bogată în managementul sportiv

Marius Toma, detașat din Dolj, director interimar nou la Direcția Județeană de Sport Alba Direcția Județeană de Sport Alba are un director executiv interimar nou. Este vorba de Marius Toma. Acesta a fost detașat la Alba Iulia din structura similară din județul Dolj pentru o perioadă de 6 luni, numirea sa fiind făcută în 4 […]

