FOTO | Asfalt proaspăt pe două străzi mici din comuna Ciugud: „Vor oferi de acum cele mai bune condiții de trafic”
La Ciugud, s-a simțit, joi, 7 august 2025, „parfumul” de asfalt proaspăt turnat.
Citește și: Încă un pas spre realizarea drumului asfaltat din zona industrială Drâmbar: Licitație pentru desemnarea constructorului
Două străzi mici și-au primit porția de asfalt și vor oferi de acum cele mai bune condiții de trafic, au anunțat reprezentanții administrației locale.
Cele două străzi (strada Caisului din Hăpria și strada Târnavei din Drâmbar) sunt incluse în proiectul de investiții al Primăriei Comunei Ciugud, finanțat prin Programul Național „Anghel Saligny”.
Proiectul este în valoare de peste 12 milioane de lei.
Acest proiect presupune modernizarea și asfaltarea a 21 de străzi din satele comunei Ciugud.
