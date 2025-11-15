FOTO | Artistul fotograf Vasile Sârb, din Alba Iulia, premiul pentru artist remarcabil la categoria folclor și patrimoniu cultural, la tabără internațională de fotografie din China
Artistul fotograf Vasile Sârb, din Alba Iulia, premiul pentru artist remarcabil la categoria folclor și patrimoniu cultural, la tabără internațională de fotografie din China
Artistul fotograf Vasile Sârb, din Alba Iulia, participă zilele acestea la tabără internațională de fotografie 5th “Golden Silk” Photography Awards for Belt and Road Countries din China.
În cadrul evenimentului, albaiulianul a fost invitat să înmâneze premiile fotografilor de la categoria Travel.
Vasile Sârb a obținut de asemenea premiul pentru artist remarcabil la categoria folclor și patrimoniu cultural, la tabăra organizată în orașul Guangyuehua Resort din China.
În luna iulie 2025, artistul albaiulian a fost răsplătit cu o mențiune la ediția 2025 a concursului anual „Great Photo Humanity World”, secțiunea „Cultură și tradiție”, iar o lună mai târziua a obținut o mențiune cu seria de fotografii „IMAGO MUNDI” la concursul anual de fotografie (NIPA) NEXUS INTERNAȚIONAL PHOTOGRAPHY AWARDS 2025.
Începutul toamnei, i-a adus lui Vasile Sârb noi instincții internaționale, o medalie de aur, una de argint și două mențiuni la „Finland International Digital Circuit” 2025, eveniment aflat în acest an la cea de-a 17-a ediție.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Pui de cățel în agonie, salvat de doi pensionari din Alba dintr-un șanț: ,,Avem nevoie de bănuți pentru salvarea ei. Operația este costisitoare”
Pui de cățel în agonie, salvat de doi pensionari din Alba dintr-un șanț: ,,Avem nevoie de bănuți pentru salvarea ei. Operația este costisitoare” Pentru doi pensionari din Alba un drum spre Mănăstirea Prislop s-a transformat într-o misiune de salvare a unui pui de cățel, găsit în agonie într-un șanț. Vârstnicii nu s-au îndurat să lase […]
ALERTĂ într-un bloc din Sebeș: Locatarii s-au speriat după ce au simțit miros de gaz într-o garsonieră. Incidentul semnalat prin 112
ALERTĂ într-un bloc din Sebeș: Locatarii s-au speriat după ce au simțit miros de gaz într-o garsonieră. Incidentul semnalat prin 112 Locatarii unui bloc de pe Mircea cel Bătrân din Sebeș au intrat în panică sâmbătă, 15 noiembrie 2025, după ce au simțit miros de gaz într-o garsonieră. Autoritățile au intervenit prompt, oprind alimentarea cu […]
DOLIU la Mănăstirea Râmeț: Stavrofora Ierusalima Ghibu, proinstareța mănăstirii, a încetat din viață. A fost stareță a străvechiului așezământ monahal timp de 42 de ani
DOLIU la Mănăstirea Râmeț: Stavrofora Ierusalima Ghibu, proinstareța mănăstirii, a încetat din viață. A fost stareță a străvechiului așezământ monahal timp de 42 de ani Stavrofora Ierusalima Ghibu, proinstareța Mănăstirii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” de la Râmeț, a trecut la Domnul în dimineața zilei de sâmbătă, 15 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi vremea de Crăciun 2025. Unde va ninge în România în perioada sărbătorilor
Cum va fi vremea de Crăciun 2025. Unde va ninge în România în perioada sărbătorilor Administrația Națională de Meteorologie a...
Preţurile de la pompă, pe un butoi de pulbere: 10 lei litrul de motorină, scenariul negru al specialiştilor. Scumpiri aproape zilnic
Preţurile de la pompă în România, pe un butoi de pulbere: 10 lei litrul de motorină, scenariul negru al specialiştilor....
Știrea Zilei
FOTO | Pui de cățel în agonie, salvat de doi pensionari din Alba dintr-un șanț: ,,Avem nevoie de bănuți pentru salvarea ei. Operația este costisitoare”
Pui de cățel în agonie, salvat de doi pensionari din Alba dintr-un șanț: ,,Avem nevoie de bănuți pentru salvarea ei....
FOTO | Artistul fotograf Vasile Sârb, din Alba Iulia, premiul pentru artist remarcabil la categoria folclor și patrimoniu cultural, la tabără internațională de fotografie din China
Artistul fotograf Vasile Sârb, din Alba Iulia, premiul pentru artist remarcabil la categoria folclor și patrimoniu cultural, la tabără internațională...
Curier Județean
INCENDIU la Roșia de Secaș: Arde acoperișul unei locuințe. Intervin pompierii din Blaj
INCENDIU la Roșia de Secaș: Arde acoperișul unei locuințe. Intervin pompierii din Blaj Un incendiu a izbucnit sâmbătă seara, în...
ISU Alba: Controale inopinate la restaurante, terase și baruri. Amenzi de 7.500 de lei, cele mai multe pentru fumatul în spații închise
ISU Alba: Controale inopinate la restaurante, terase și baruri. Amenzi de 7.500 de lei, cele mai multe pentru fumatul în...
Politică Administrație
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau...
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...
Opinii Comentarii
14 noiembrie: Sfântul Filip, cel de-al treilea apostol ales de către Iisus Hristos pentru misiunile sale pe pământ
14 noiembrie: Sfântul Filip, cel de-al treilea apostol ales de către Iisus Hristos pentru misiunile sale pe pământ Pentru credincioșii...
14 noiembrie: Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat. În România, 11,6% din populaţia adultă are diabet
14 noiembrie: Ziua mondială de luptă împotriva diabetului zaharat. În România, 11,6% din populaţia adultă are diabet Ziua mondială de...