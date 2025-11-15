FOTO | Artistul fotograf Vasile Sârb, din Alba Iulia, premiul pentru artist remarcabil la categoria folclor și patrimoniu cultural, la tabără internațională de fotografie din China

Artistul fotograf Vasile Sârb, din Alba Iulia, premiul pentru artist remarcabil la categoria folclor și patrimoniu cultural, la tabără internațională de fotografie din China

Artistul fotograf Vasile Sârb, din Alba Iulia, participă zilele acestea la tabără internațională de fotografie 5th “Golden Silk” Photography Awards for Belt and Road Countries din China.

În cadrul evenimentului, albaiulianul a fost invitat să înmâneze premiile fotografilor de la categoria Travel.

Vasile Sârb a obținut de asemenea premiul pentru artist remarcabil la categoria folclor și patrimoniu cultural, la tabăra organizată în orașul Guangyuehua Resort din China.

În luna iulie 2025, artistul albaiulian a fost răsplătit cu o mențiune la ediția 2025 a concursului anual „Great Photo Humanity World”, secțiunea „Cultură și tradiție”, iar o lună mai târziua a obținut o mențiune cu seria de fotografii „IMAGO MUNDI” la concursul anual de fotografie (NIPA) NEXUS INTERNAȚIONAL PHOTOGRAPHY AWARDS 2025.

Începutul toamnei, i-a adus lui Vasile Sârb noi instincții internaționale, o medalie de aur, una de argint și două mențiuni la „Finland International Digital Circuit” 2025, eveniment aflat în acest an la cea de-a 17-a ediție.

