FOTO | Artiști plastici din întreaga țară, la Alba Iulia: Expoziția cu lucrările lor poate fi văzută timp de o săptămână la Palatul Principilor

Artiști plastici din întreaga țară, la Alba Iulia

Și-au găsit inspirația în Alba Iulia! Artiști plastici din toată România și Republica Moldova au creat, timp de o săptămână, în Orașul Unirii. Vernisajul expoziției cu lucrările lor a avut loc, luni, 8 septembrie 2025, de la 17.00, la Palatul Principilor Transilvaniei, Sala Dietei.

Parteneriatul solid dintre Primăria Alba Iulia și Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România – ALZIAR s-a concretizat, la începutul acestei toamne, într-un nou rezultat. Este vorba despre a doua ediție a Taberei Internaționale de Creație Artistică „ARMONII CROMATICE ÎN CETATEA ALBA CAROLINA, Plein air’’, acțiune ce vizează promovarea cu ajutorul artelor plastice a patrimoniului din Alba Iulia, încurajarea dialogului intercultural, perfecționarea și îmbogățirea experienței artiștilor implicați.

„Alba Iulia și A.L.Z.I.A.R. și-au descoperit și asumat misiunea comună și sunt împreună încă din 2004, de la înființarea asociației, noi fiind printre fondatori. De atunci, încercăm – și reușim! – constant să livrăm comunităților din toată România evenimente interesante, relevante și care să inspire și pe alții. Un exemplu este chiar tabăra din ultima săptămână de la Alba Iulia, în care artiști plastici au stat și creat împreună.

Mă bucur că orașul și Cetatea, în special, le-au fost muze și abia aștept să vedem, împreună, rezultatele muncii lor. De asemenea vreau să le mulțumesc, în avans, pentru că toate aceste tablouri create de ei, vor fi donate orașului și să îi asigur ca le vom găsi locurile cele mai potrivite pentru a fi expuse permanent” spune Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia.

La rândul său, Carmen Ștefănescu, secretar general ALZIAR și coordonatorul taberei declară: „La Alba Iulia am găsit, mereu, deschiderea pe care ne-am dorit-o și mediul perfect pentru ca artiștii să se poată exprima în cel mai liber și creativ mod. Ne bucurăm, cu atât mai mult, că am găsit și spațiul perfect pentru a expune rezultatele muncii lor de o săptămână. Printr-o expoziție de final de tabără, la Palatul Principilor Transilvaniei.

Prin această tabără ALZIAR și-a propus dezvoltarea educației permanente de tip comunitar, oferirea de posibilităţi de exprimare plastică tuturor segmentelor sociale, indiferent de vârstă şi nivel de pregătire. Nu în ultimul rând, ne-am concentrat pe sensibilizarea publicului cu privire la necesitatea respectării legislației în domeniul protejării şi conservării patrimoniului construit și reflectarea lui în opere de artă.”

Creațiile artiștilor vor rămâne, timp de o săptămână, în Sala Dietei iar vizitarea expoziției temporare se va putea realiza gratuit, bonus la orice bilet de intrare achiziționat pentru Muzeul Palatului Principilor Transilvaniei.

Accesul la expoziție se face prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică, str. Militari, Nr. 4, Alba Iulia.

