FOTO | Artiști plastici din întreaga țară, la Alba Iulia: Expoziția cu lucrările lor poate fi văzută timp de o săptămână la Palatul Principilor
Artiști plastici din întreaga țară, la Alba Iulia
Și-au găsit inspirația în Alba Iulia! Artiști plastici din toată România și Republica Moldova au creat, timp de o săptămână, în Orașul Unirii. Vernisajul expoziției cu lucrările lor a avut loc, luni, 8 septembrie 2025, de la 17.00, la Palatul Principilor Transilvaniei, Sala Dietei.
Parteneriatul solid dintre Primăria Alba Iulia și Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România – ALZIAR s-a concretizat, la începutul acestei toamne, într-un nou rezultat. Este vorba despre a doua ediție a Taberei Internaționale de Creație Artistică „ARMONII CROMATICE ÎN CETATEA ALBA CAROLINA, Plein air’’, acțiune ce vizează promovarea cu ajutorul artelor plastice a patrimoniului din Alba Iulia, încurajarea dialogului intercultural, perfecționarea și îmbogățirea experienței artiștilor implicați.
„Alba Iulia și A.L.Z.I.A.R. și-au descoperit și asumat misiunea comună și sunt împreună încă din 2004, de la înființarea asociației, noi fiind printre fondatori. De atunci, încercăm – și reușim! – constant să livrăm comunităților din toată România evenimente interesante, relevante și care să inspire și pe alții. Un exemplu este chiar tabăra din ultima săptămână de la Alba Iulia, în care artiști plastici au stat și creat împreună.
Mă bucur că orașul și Cetatea, în special, le-au fost muze și abia aștept să vedem, împreună, rezultatele muncii lor. De asemenea vreau să le mulțumesc, în avans, pentru că toate aceste tablouri create de ei, vor fi donate orașului și să îi asigur ca le vom găsi locurile cele mai potrivite pentru a fi expuse permanent” spune Gabriel Pleșa, primarul municipiului Alba Iulia.
La rândul său, Carmen Ștefănescu, secretar general ALZIAR și coordonatorul taberei declară: „La Alba Iulia am găsit, mereu, deschiderea pe care ne-am dorit-o și mediul perfect pentru ca artiștii să se poată exprima în cel mai liber și creativ mod. Ne bucurăm, cu atât mai mult, că am găsit și spațiul perfect pentru a expune rezultatele muncii lor de o săptămână. Printr-o expoziție de final de tabără, la Palatul Principilor Transilvaniei.
Prin această tabără ALZIAR și-a propus dezvoltarea educației permanente de tip comunitar, oferirea de posibilităţi de exprimare plastică tuturor segmentelor sociale, indiferent de vârstă şi nivel de pregătire. Nu în ultimul rând, ne-am concentrat pe sensibilizarea publicului cu privire la necesitatea respectării legislației în domeniul protejării şi conservării patrimoniului construit și reflectarea lui în opere de artă.”
Creațiile artiștilor vor rămâne, timp de o săptămână, în Sala Dietei iar vizitarea expoziției temporare se va putea realiza gratuit, bonus la orice bilet de intrare achiziționat pentru Muzeul Palatului Principilor Transilvaniei.
Accesul la expoziție se face prin Centrul Național de Informare și Promovare Turistică, str. Militari, Nr. 4, Alba Iulia.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Cultură Educație
FOTO | Start de an școlar la Colegiul Militar din Alba Iulia: 169 de bobocii au îmbrăcat pentru prima dată uniforma militară
Debut de an școlar la Colegiul Militar din Alba Iulia: 169 de boboci au îmbrăcat pentru prima dată uniforma militară Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia a dat startul unui nou început pentru cei 169 de boboci de clasa a IX-a. Emoțiile au fost la cote maxime încă de dimineață, când elevii au […]
10 septembrie 2025 | „Triton”, documentar românesc, proiecție la Palatul Cultural Blaj
„Triton”, documentar românesc, proiecție la Palatul Cultural Blaj ESTE Filmul de Miercuri prezintă documentarul românesc Triton, regizat de Ana Lungu. Proiecția va avea loc miercuri, 10 septembrie, de la ora 19.00, la Palatul Cultural din Blaj. Triton este un film de montaj bazat exclusiv pe materiale de arhivă, imagini rare de amator filmate între al […]
6 septembrie 2025 | Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, invitat la Festivalul Stradal WonderPuck de la Cluj-Napoca
Teatrul de Păpuși „Prichindel” Alba Iulia, invitat la Festivalul Stradal WonderPuck de la Cluj-Napoca Teatrul de Păpuși „Prichindel” este invitat la cea de-a IX-a ediție a Festivalului Stradal WonderPuck Cluj-Napoca. Citește și: 1 septembrie 2025 | Teatrul de Păpuși „Prichindel” din Alba Iulia împlinește 73 de ani de activitate: Spectacole de teatru, povești, lecții de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Învățătorii, luați prin surprindere: Două ore remediale obligatorii pe săptămână, anunțate cu doar câteva zile înainte de începerea școlii
Învățătorii, luați complet prin surprindere: Două ore remediale obligatorii pe săptămână, anunțate cu doar câteva zile înainte de începerea școlii...
8-9 septembrie 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Anunțul hidrologilor
COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele...
Știrea Zilei
A murit un simbol al mișcării sportive din Alba, Emil Suflețel: Avea 90 de ani
A murit Emil Suflețel, un simbol al mișcării sportive din Alba O veste tristă a răzbătut în comunitatea din Alba...
CAZ ȘOCANT | Tânăr de 19 ani, din Alba Iulia, în AREST LA DOMICILIU: Ar fi violat o minoră de 12 ani
Tânăr de 19 ani, din Alba Iulia, în AREST LA DOMICILIU: Ar fi violat o minoră de 12 ani Un...
Curier Județean
UPDATE VIDEO | Trafic îngreunat pe strada Basarabiei din Alba Iulia: Coliziune între două autoturisme
Trafic îngreunat pe strada Basarabiei din Alba Iulia: Coliziune între două autoturisme Traficul rutier pe strada Basarabiei din municipiul Alba...
ITM Alba: AMENZI de 24.500 de lei și 18 avertismente date firmelor din județ, în perioada 1-5 septembrie 2025: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 24.500 de lei și 18 avertismente date firmelor din județ, în perioada 1-5 septembrie 2025 Inspectorii...
Politică Administrație
Cereri pentru închirierea de locuințe ANL la Sebeș: Dosarele trebuie actualizate până în 19 septembrie 2025
Cereri pentru închirierea de locuințe ANL la Sebeș: Dosarele trebuie actualizate Primăria Municipiul Sebeș aduce la cunoștință persoanelor care au...
FOTO | Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la etajele I și II ale Liceului Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș
Lucrări de renovare pe ultima sută de metri la Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna...
Opinii Comentarii
Sfânta Maria Mică 2025: Ce nume sunt sărbatorite în 8 septembrie, de Nașterea Maicii Domnului
Sfânta Maria Mică 2025: Ce nume sunt sărbătorite în 8 septembrie, de Nașterea Maicii Domnului. Nume derivate sărbătorite de Sf...
Obiceiuri și tradiții de Sfânta Maria Mică – Nașterea Maicii Domnului, prima sărbătoare din cursul anului bisericesc
Obiceiuri și tradiții de Sfânta Maria Mică – Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Marie Mică în limbaj popular, prima sărbătoare...