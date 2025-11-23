FOTO | Arta macrame, descoperită de o tânără dintr-un sat din Alba: Francesca Daniela Călian creează lucruri interesante și de o frumusețe aparte

Arta macrame, descoperită de o tânără dintr-un sat din Alba: Francesca Daniela Călian creează lucruri interesante și de o frumusețe aparte

A devenit mămică și a simțit nevoie să evadeze din când în când, moment în care a descoperit arta macrame-ului. Este pe scurt povestea Francescăi Călian, o tânără de 35 de ani din Poșaga, care creează lucruri interesante și de o frumusețe aparte.

Nu mai este un secret faptul că locul de muncă, chiar și copii, ne oferă stimuli psihici dar ei deseori cresc nivelul de stres. Așa cum mi-a povestit chiar Francesca, „macrameul este o tehnică migăloasă, care necesită concentrare și poate fi folosită ca metodă de diminuare a stresului. Partea cea mai frumoasă e că la sfârșitul proiectului o să înveți ceva nou, o să îți folosești mâinile și o să ai ceva drăguț și elegant de etalat prin casă ce dă un plus de clasă și design locuinței”.

„Nevoia de creație artistică a apărut după ce am devenit mămică și m-am pierdut cumva în rolul acesta de mamă. Simțeam nevoia să fac ceva, să evadez și în altceva, descoperind arta macarameului, arta nodurilor mai exact. Văzusem la prietenele mele că aveau bijuterii realizate din aceste noduri și eram fascinată de cât de interesant părea. Într-o zi am fost curioasă să aflu cum se face și evident că m-am uitat pe ceva tutoriale, cum de altfel cred că fac majoritatea când vor să descopere câte ceva. Așa am început să învăț nodurile de bază. Într-adevăr a durat ceva timp până m-am prins. Sunt două noduri de bază și cu ele te poți juca. Îți poți face modelul așa cum ai chef, cum ți-l imaginezi de fapt. Intuitiv, te poți juca foarte frumos”, a spus Francesca, nostalgică.

De fapt, macrameul este o artă veche din perioada babiloniană ce foloseau legături de noduri pentru împodobirea costumelor vremii. Țesătorii arabi aveau obiceiul să înnoade capetele de la prosoape, șaluri și voaluri. Ulterior, marinarii au folosit și dezvoltat nenumărate tipuri de noduri cu care făceau hamace, curele sau alte legături folosite pe vas. Ideea de decor tot de la marinari a început și după ce maurii au ajuns în Spania, arta macrameului s-a extins în toată Europa.

E posibil ca în copilărie să fi văzut pe la casa bunicii diverse obiecte decorative făcute din sfori și ațe, atârnate pe perete sau pe masă. Macrameul introduce un stil rustic, vechi, nemuritor în casă și poate fi contrastat perfect cu elemente de design modern care sunt foarte frecvente în casele Romanilor. În ziua de azi macrameul este folosit pentru decorul și practicabilitatea pe care le oferă. Aspectul rustic atrage prin naturalețea materialelor folosite și este des întâlnit în designul interior hobo, modern hobo sau scandinav.

„La mine nu prea funcționează dacă vreau să fac modele repetitive sau să imit. Am pățit așa cu tutorialele, la modul că am început să fac și am observat că ceva tot mai schimbam, parcă simțeam nevoia să aduc altceva, să îmi folosesc creativitatea.

Prima dată am făcut ceva perdeluțe și mi-a venit ulterior ideea de lămpi de atmosferă. L-am rugat pe soțul meu să facă un cadru de lemn și am creat acele lămpi. Renunțasem o perioadă la idee pentru că mă gândeam că este mai sensibil și se murdărește, dar am văzut că nu este așa și creează o atmosferă frumoasă.

Șalurile au fost și acelea la provocarea unei prietene care voia să facă un cadou pentru cineva și m-a întrebat dacă aș putea, am încercat și a ieșit un lucru mișto. Acum, dacă mă întrebi, cred că pe decorațiuni m-aș axa. Am mai avut o pornire și către bijuterii, dar pasiunile de bază pentru mine sunt decorațiunile și grădinăritul”, mi-a mărturisit Francesca.

