FOTO | Arbori căzuți pe carosabil pe Transapuseana: Au intervenit pompierii din Aiud
Arbori căzuți pe carosabil pe Transapuseana: Au intervenit pompierii din Aiud
Un incident s-a produs în noaptea de luni spre marți pe Transapuseana.
Este vorba de căderea unor arbori pe carosabil.
Au intervenit de urgență pompierii din Aiud.
„Secția de pompieri Aiud intervine pentru degajarea unor arbori căzuți pe carosabil pe DJ 107I, Transapuseana, în zona Pădurea Sloboda”, a transmis ISU Alba, luni, 1 seeptembrie 2025, în jurul orei 2.00.
Pompierii s-au deplasat la fața locului cu o autospecială.
foto: ISU Alba
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
31 august 2025 | COD PORTOCALIU de FURTUNI în tot județul Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, grindină și vânt puternic. Recomandări pentru populație
31 august 2025 | COD PORTOCALIU de FURTUNI în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, grindină și vânt puternic. Recomandări pentru populație Meteorologii ANM au emis duminică dimineața o avertizare Cod Portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată, averse importante cantitativ în intervalul orar 12.00 – 21.00. Fenomene meteo așteptate: vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice, […]
FOTO | Amenzi de peste 1.600 lei și mai multe abateri constatate de polițiști și jandarmi la Sebeș: Acțiune pentru siguranța cetățenilor
Amenzi de peste 1.600 lei și mai multe abateri constatate de polițiști și jandarmi la Sebeș: Acțiune pentru siguranța cetățenilor Poliția Municipiului Sebeș a organizat la data de 30/31 august 2025, în intervalul orar 23.00-02.00, o acțiune cu efective mărite, pe raza orașului, care a avut drept scop prevenirea și combaterea evenimentelor ce pot afecta […]
Albaiulian de 39 de ani, REȚINUT de polițiști pentru FURT: A sustras două sticle de băutură dintr-un hiprmarket și a plecat fără să le plătească
Un albaiulian de 39 de ani, REȚINUT de polițiști pentru FURT: A sustras două sticle de băutură dintr-un hiprmarket și a plecat fără să le plătească Un albaiulian de 39 de ani a fost reținut de polițiști pentru furt după ce a sustras două sticle de băutură dintr-un hiprmarket și a plecat fără să le […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Când intră pensiile pe card în septembrie 2025 și când le aduce poștașul. CASS de 10% pentru vârstnicii cu pensii peste 3.000 de lei
Când intră pensiile pe card în septembrie 2025 și când le aduce poștașul. CASS de 10% pentru vârstnicii cu pensii...
Calendar ortodox SEPTEMBRIE 2025: Naşterea Maicii Domnului şi Înălţarea Sfintei Cruci, cele mai importante sărbători ale lunii
Calendar ortodox pe luna SEPTEMBRIE 2025: Naşterea Maicii Domnului şi Înălţarea Sfintei Cruci, cele mai importante sărbători ale lunii Luna...
Știrea Zilei
Agresată până și-a pierdut cunoștința, o femeie din Alba și-a retras plângerea și s-a împăcat cu bărbatul violent. Victima, obligată să plătească cheltuieli judiciare în valoare de 650 de lei
Agresată până și-a pierdut cunoștința, o femeie din Alba și-a retras plângerea și s-a împăcat cu bărbatul violent. Victima a...
Aiudeanul Sergiu Pașca revoluționează medicina la Stanford: Cum a recreat țesut cerebral uman în laborator
Aiudeanul care revoluționează medicina la Stanford: Cum a recreat Sergiu Pașca țesut cerebral uman în laborator O realizare fără precedent...
Curier Județean
FOTO | Arbori căzuți pe carosabil pe Transapuseana: Au intervenit pompierii din Aiud
Arbori căzuți pe carosabil pe Transapuseana: Au intervenit pompierii din Aiud Un incident s-a produs în noaptea de luni spre...
31 august 2025 | COD PORTOCALIU de FURTUNI în tot județul Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, grindină și vânt puternic. Recomandări pentru populație
31 august 2025 | COD PORTOCALIU de FURTUNI în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, grindină și vânt puternic. Recomandări pentru...
Politică Administrație
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii. LISTA
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii Consiliul Local Alba Iulia...
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul: Cei care nu se conformează vor plăti impozite majorate cu până la 500%
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna sunt somați de autoritățile...
Opinii Comentarii
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă Luna septembrie,...
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial Invadarea Poloniei din 1939 (numită de polonezi: Războiul...