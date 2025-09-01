FOTO | Arbori căzuți pe carosabil pe Transapuseana: Au intervenit pompierii din Aiud

Arbori căzuți pe carosabil pe Transapuseana: Au intervenit pompierii din Aiud

Un incident s-a produs în noaptea de luni spre marți pe Transapuseana.

Este vorba de căderea unor arbori pe carosabil.

Au intervenit de urgență pompierii din Aiud.

„Secția de pompieri Aiud intervine pentru degajarea unor arbori căzuți pe carosabil pe DJ 107I, Transapuseana, în zona Pădurea Sloboda”, a transmis ISU Alba, luni, 1 seeptembrie 2025, în jurul orei 2.00.

Pompierii s-au deplasat la fața locului cu o autospecială.

foto: ISU Alba

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI