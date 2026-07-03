FOTO | Aproape 20 de persoane salvate din „azilele groazei” din Bihor, aduse în Centrul pentru persoane vârstnice al Mănăstirii Dumbrava. Au fost consultate și îngrijite de medicii de la Spitalul Aiud
Aproape 20 de persoane salvate din „azilele groazei” din Bihor, aduse în Centrul pentru persoane vârstnice al Mănăstirii Dumbrava. Au fost consultate și îngrijite de medicii de la Spitalul Aiud
Un număr de 19 vârstnici salvați din centrul aflat în atenția anchetatorilor din Bihor au găsit un refugiu la Centrul pentru persoane vârstnice al Mănăstirii Dumbrava.
Aceștia au fost consultați și îngrijiți de o echipă de medici și asistenți medicali din cadrul Spitalului Municipal Aiud.
,,Bunătatea, compasiunea și dăruirea pot reda speranța celor care au cea mai mare nevoie de ea”
,,19 vârstnici salvați din centrul aflat în atenția anchetatorilor din Bihor au găsit un refugiu la Centrul pentru persoane vârstnice al Mănăstirii Dumbrava, unde au fost primiți cu grijă și căldură de părintele arhimandrit Vasile Crișan și de întreaga comunitate a așezământului.
Astăzi, o echipă de medici și asistenți medicali din cadrul Spitalului Municipal Aiud a ajuns la Dumbrava pentru a le oferi consultații și îngrijiri celor care au trecut prin momente greu de imaginat. Dincolo de actul medical, fiecare consultație a însemnat o mână întinsă și un semn că nu sunt singuri.
Mulțumim celor care au răspuns fără ezitare acestui apel la solidaritate:
* Director Medical Dr. Bagaian Ioana
* Dr. Ranca Ioana
* Dr. Arros Bianka
* Dr. Popa Horea
* Dr. Domșa Mircea
* As. Hetea Simina
* As. Burz Ana
Într-o lume în care prea des auzim despre nepăsare, astfel de gesturi ne amintesc că bunătatea, compasiunea și dăruirea pot reda speranța celor care au cea mai mare nevoie de ea.”, se arată într-o postare publicată de Spitalul Municipal Aiud.
Despre ,,Azilele Groazei” din Bihor
Polițiștii și procurorii DIICOT au făcut marți zeci de percheziții în cazul unei reţele acuzate că, sub paravanul unei asociaţii umanitare, în ultimii șase ani a exploatat sute de persoane vulnerabile, unele cu afecțiuni psihice, aduse din mai multe spitale din ţară. Potrivit autorităților, liderii grupării au obţinut de pe urma oamenilor sume imense de bani din donaţii, pensii, indemnizaţii şi alte ajutoare şi beneficii sociale.
Liderul asociației, Viorel Pașca, a negat acuzațiile Poliției Române.
„Ei ne consideră grup infracțional organizat. Vedeți, suntem organizați. Că doar în 20 de ani ne-am organizat. (…) Știu doar că anul trecut a făcut o plângere domnul ministru al Sănătății, mi-a făcut dosar la Parchet. Au venit acum să mă verifice, să verifice actele bolnavilor, să vadă de unde vin, să vadă câți sunt, să vadă ce și cum”, a declarat Viorel Pașca, cel care a înființat această asociație, pentru Agerpres.
Pașca a spus că oamenii „provin de la spitale, primării, poliție și alte instituții din țară, din toate județele țării”.
„Trimiși de către statul român la mine. Ca să îi îngrijesc, că n-au unde să-i țină. Că din spital, când se externează, n-au unde să îi trimită”, a susținut el.
Întrebat cum a reușit să susțină financiar activitatea desfășurată în toți acești ani, a răspuns: „din donații”.
Viorel Pașca a publicat și fotografii de la descinderi, pe pagina sa de Facebook.
„Am inteles ca sunt grup infractional organizat, Au venit tocmai de la București, cred că sunt vreo o sută de toți”, a scris Pașca, în descrierea care însoțește imaginile.
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