FOTO | Apel URGENT pentru mai mulți pui de pisică abandonați pe o stradă din Alba Iulia: Sunt bolnavi de panleucopenie și fără tratament riscă să moară
Mai mulți pui de pisică abandonați pe o stradă din Alba Iulia luptă să trăiască după ce au fost diagnosticați cu o boală gravă și foarte contagioasă. Felinele au fost luate de pe stradă de o iubitoare de animale și în prezent o parte din ele sunt sub tratament.
Persoanele care pot ajuta și vor să dea o șansă unor mititei care nu au nici o vină că au fost aruncați, pot ajuta financiar în contul de mai jos, cu mențiune ,,Pentru pisici”:
RO69BTRLRONCRT0299984301
Titular: Mădălian Ioana Opriș
BT Pay: 0729399898
Puii de pisică suferă de panleucopenie, o boală foarte contagioasă și gravă, care, netratată urgent duce la deces în majoritatea cazurilor.
Puii, 10 la număr, au fost luați de pe stradă de o albaiuliancă care încearcă să îi salveze, dar din păcate costurile tratemntului sunt foarte ridicate, mai ales că pe lângă pisicuții salvați, aceasta mai are și alte animale toate luate de pe stradă.
O parte din pisicuțe sunt internate la cabinetul medicului veterinar Horvat, iar altele sunt transportate zilnic la tratament.
