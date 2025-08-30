FOTO | Ansamblul focloric al comunei Șpring, pe primul loc la un festival internațional de muzică și dans din Grecia

Ansamblul focloric al comunei Șpring, pe primul loc la un festival internațional de muzică și dans din Grecia

Ansamblul Folcloric al Comunei Șpring s-a clasat pe primul loc la Festivalul Internațional de Muzică și Dans ,,Paralia Paradise” din Grecia.

„Sunt cea mai mândră de acești copii frumoși și talentați! Mulțumesc, dragi copii, pentru prestația voastră!

Mulțumesc părinților pentru implicare! Mulțumesc domnului instructor, Augustin Belei, pentru munca depusă!

Mulțumesc doamnei Tamaș Felicia, ca a fost de acord să însoțească și să supravegheze grupul!

Mulțumiri Primăriei si Consiliului Local Șpring pentru alocarea sumei de 22.500 de lei și asigurarea transportului Romania-Grecia!”, a transmis primarul comunei Șpring, Iulia Stănilă.

