FOTO | Ansamblul focloric al comunei Șpring, pe primul loc la un festival internațional de muzică și dans din Grecia
Ansamblul focloric al comunei Șpring, pe primul loc la un festival internațional de muzică și dans din Grecia
Ansamblul Folcloric al Comunei Șpring s-a clasat pe primul loc la Festivalul Internațional de Muzică și Dans ,,Paralia Paradise” din Grecia.
„Sunt cea mai mândră de acești copii frumoși și talentați! Mulțumesc, dragi copii, pentru prestația voastră!
Mulțumesc părinților pentru implicare! Mulțumesc domnului instructor, Augustin Belei, pentru munca depusă!
Mulțumesc doamnei Tamaș Felicia, ca a fost de acord să însoțească și să supravegheze grupul!
Mulțumiri Primăriei si Consiliului Local Șpring pentru alocarea sumei de 22.500 de lei și asigurarea transportului Romania-Grecia!”, a transmis primarul comunei Șpring, Iulia Stănilă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Amenzi de peste 38.000 de lei și aproape 21 metri cubi de material lemnos confiscat de polițiștii din Alba. Acțiune de amploare pentru descurajarea activităților ilegale din domeniul silvic
Amenzi de peste 38.000 de lei și aproape 21 metri cubi de material lemnos confiscat de polițiștii din Alba. Acțiune de amploare pentru descurajarea activităților ilegale din domeniul silvic Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat la data de 29 august 2025, o acțiune cu efective mărite, pentru prevenirea […]
VIDEO | Sute de produse contrafăcute, indisponibilizate de polițiști de la firme din Alba. Amenzi de peste 33.000 lei
Sute de produse contrafăcute, indisponibilizate de polițiști de la firme din Alba. Amenzi de peste 33.000 lei Sute de produse contrafăcute au fost indisponibilizate de polițiști de la firme din Alba. Au fost date și amenzi de peste 33.000 lei. Potrivit IPJ Alba, la data de 29 august 2025, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității […]
Șofer din Lancrăm, REȚINUT de polițiști după ce s-a urcat ”MORT DE BEAT” la volan: Bărbatul avea o alcoolemie de 1,18 mg/l
Șofer din Lancrăm, REȚINUT de polițiști după ce s-a urcat ”MORT DE BEAT” la volan: Bărbatul avea o alcoolemie de 1,18 mg/l Un șofer din Lancrăm a fost reținut de polițiști după ce s-a urcat ”MORT DE BEAT” la volan. Bărbatul a fost prins la volan cu o alcoolemie de 1,18 mg/l. Potrivit IPJ Alba, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România până în 29 septembrie 2025: Temperaturi ridicate în prima jumătate a lunii septembrie. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi VREMEA în România până în 29 septembrie 2025: Temperaturi ridicate în prima jumătate a lunii septembrie. Prognoza...
31 august 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară: Torenţi, pâraie și viituri rapide. Râurile vizate
31 august 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în județul Alba și alte zone din țară: Torenţi, pâraie și viituri...
Știrea Zilei
VIDEO | Care sunt cauzele deteriorării și ce soluție va fi folosită la nodul rutier Sebeș pentru remedierea și consolidarea culeei de pe breteaua 2. Traficul este închis până în luna noiembrie 2025
Care sunt cauzele deteriorării și ce soluție va fi folosită la nodul rutier Sebeș pentru remedierea și consolidarea culeei de...
FOTO | Polițiștii zilei, în Sebeș: Au găsit într-un șanț un portofel cu bani, carduri și acte și l-au restituit proprietarului
Polițiștii zilei, în Sebeș: Au găsit într-un șanț un portofel cu bani, carduri și acte și l-au restituit proprietarului Polițiștii...
Curier Județean
FOTO | Ansamblul focloric al comunei Șpring, pe primul loc la un festival internațional de muzică și dans din Grecia
Ansamblul focloric al comunei Șpring, pe primul loc la un festival internațional de muzică și dans din Grecia Ansamblul Folcloric...
Amenzi de peste 38.000 de lei și aproape 21 metri cubi de material lemnos confiscat de polițiștii din Alba. Acțiune de amploare pentru descurajarea activităților ilegale din domeniul silvic
Amenzi de peste 38.000 de lei și aproape 21 metri cubi de material lemnos confiscat de polițiștii din Alba. Acțiune...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Lucian Alba, consilier local PNL: Renunțarea la indemnizația de consilier, transformată în atac politic
Lucian Alba, consilier local PNL: Renunțarea la indemnizația de consilier, transformată în atac politic E trist să vedem cum un...
Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ: „O zi zboară, o zi nu zboară. Azi NU zboară!”
Primării de comune și orașe mici, în GREVĂ pe termen nedeterminat Primarii de comune și orașe mici intră, de vineri,...
Opinii Comentarii
Nume care se sărbătoresc de SFÂNTUL ALEXANDRU 2025. La mulți ani celor care își serbează onomastica!
Numele sărbătoriților de Sfântul Alexandru 2025, inclusiv numele derivate: Alexandra, Alecu, Lexi, Lixandru, Lixandra, Lisandru, Lisandra, Sandru, Sandra, Alexandrin, Alexandrina,...
MESAJE de SFÂNTUL ALEXANDRU 2025. Idei de urări, felicitări și SMS-uri pe care le puteți trimite celor dragi de ziua numelui
Mesaje de SFÂNTUL ALEXANDRU 2025. Ce mesaje, urări, felicitări și SMS-uri de ”la mulți ani” puteți trimite persoanelor care își...