Tânăr din județul Sibiu, REȚINUT de polițiștii din Blaj pentru FURT: A sustras produse alimentare și de uz casnic dintr-un supermarket din oraș

Un tânăr din județul Sibiu a fost reținut de polițiștii din Blaj pentru furt după ce a sustras produse alimentare și de uz casnic dintr-un supermarket din oraș.

Potrivit IPJ Alba, la data de 5 mai 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 25 de ani, din localitatea Șura Mică, județul Sibiu, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 4 mai 2026, în intervalul orar 16.00-16.25, acesta ar fi sustras dintr-un supermarket de pe raza municipiului Blaj produse alimentare și de uz casnic, în valoare de 2.416 lei.

În cursul zilei de azi, 6 mai 2026, acesta va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

