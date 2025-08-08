FOTO | Andrei Condulescu, absolvent al Colegiului Militar din Alba Iulia, admis primul la specializarea Artilerie și rachete din cadrul Academiei Forțelor Terestre
Admitere cu brio pentru un absolvent al colegiului militar albaiulian
O carieră frumoasă se construiește prin muncă susținută, ambiție și perseverență. pentru a ajunge să profeseze în domeniul pe care și-l dorește, Andrei Condulescu, absolvent al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, a tratat cu seriozitate parcursul educațional, reușind la finalul studiilor liceale performanța de a fi admis primul la specializarea Artilerie și rachete din cadrul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.
Citește și: FOTO | Absolvente ale Colegiului Militar din Alba Iulia, șefi de promoție la specializările urmate în academiile militare. Sublocotenent inginer Maria Petru este și șeful Promoției 2025 a Academiei Tehnice Militare „Ferdinand I” București
Andrei spune că se regăsește în specificul acestei arme și își dorește să devină un ofițer bine pregătit în domeniul ales. Seriozitatea cu care s-a pregătit până acum și dorința de a se autodepăși constant sunt garanții care îl vor ajuta să ajungă acolo unde își dorește.
„A fost un drum lung, cu multe ore de studiu, sacrificii și momente în care a trebuit să-mi păstrez motivația chiar și atunci când a fost greu. M-am pregătit cu seriozitate, pas cu pas, știind clar ce îmi doresc: o carieră în care disciplina, respectul și responsabilitatea sunt esențiale. Mi-am dorit această specializare pentru că mă regăsesc în valorile pe care armata le susține și simt că pot contribui activ într-un domeniu care cere dedicare totală.
Pe viitor, îmi doresc să devin un ofițer bine pregătit, să-mi fac datoria cu seriozitate și onoare, să mă dezvolt profesional și să fiu un exemplu pentru cei din jurul meu. Vreau să am o carieră de care să fiu mândru, construită prin muncă cinstită și respect față de ceea ce reprezintă uniforma”, spune Andrei.
„Felicitări, Andrei și mult succes pe drumul ales!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.
