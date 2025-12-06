FOTO | Andrei Boncuțiu, din Sântimnbru, vicecampion județean la șah: Este elev în clasa a V-a la Școala „Ioan de Hunedoara”

Andrei Boncuțiu, din Sântimnbru, vicecampion județean la șah: Este elev în clasa a V-a la Școala „Ioan de Hunedoara”

Andrei Boncuțiu, un elev din Sântimnbru, a obținut o performanță deosebită la Olimpiada Sportului Școlar, secțiunea șah, devenind astfel vicecampion județean.

Andrei este elev în clasa a V-a la Școala Gimnazială „Ioan de Hunedoara” din Sântimbru și este pregătit de profesorul Gabriel Cotoară.

,,Cu multă bucurie, îi spunem un BRAVO din inimă consăteanului nostru Boncuțiu Andrei, elev în clasa a V-a al Școlii „Ioan de Hunedoara” din Sântimbru și care a devenit astăzi, VICECAMPION JUDEȚEAN LA ȘAH !

Felicitări tuturor, felicitări domnule profesor Cotoară Gabriel pentru îndrumarea și pregătirea oferite și mult succes mai departe!”, a transmis Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru.

