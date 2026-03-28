FOTO | Ana Camelia Voina, elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, calificată la etapa națională a Olimpiadei „Lectura ca abilitate de viață” 2026

Ana Camelia Voina, elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia, calificată la etapa națională a Olimpiadei „Lectura ca abilitate de viață” 2026

Performanță deosebită pentru o elevă a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia.

Ana Camelia Voina s-a calificat la etapa națională a Olimpiadei „Lcetura ca abilitate de viață” 2026.

„Felicitări elevei VOINA ANA CAMELIA din clasa a VIII-a D de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”din Alba Iulia, pregătită de către doamna prof. ISPAS ANCA, pentru rezultatul deosebit obținut în cadrul Olimpiadei Naționale “Lectura ca Abilitate de Viață”- Etapa Județeană – respectiv LOCUL I și calificarea la ETAPA NAȚIONALĂ a olimpiadei.

Felicitări și mult succes mai departe!

Suntem mândri de voi!”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Alba Iulia.

