FOTO | AMENZI de 7.000 de lei la Alba Iulia pentru aruncarea de deșeuri textile și din construcții pe domeniul public: Făptașii, depistați cu ajutorul sistemului de supraveghere video

AMENZI de 7.000 de lei la Alba Iulia pentru aruncarea de deșeuri textile și din construcții pe domeniul public: Făptașii, depistați cu ajutorul sistemului de supraveghere video

În urma acțiunilor de monitorizare desfășurate pe raza municipiului Alba Iulia, Poliția Locală a depistat în ultima săptămână, cu ajutorul sistemului de supraveghere video, persoane care au aruncat deșeuri (textile, respectiv din construcții) atât în zona străzii Victor Babeș (stația Trafo), cât și a străzii Gheorghe Șincai.

Persoanele au fost sancționate contravențional, cu amenzi totale în cuantum de 7.000 lei.

„Pe această cale, atragem atenția că aruncarea deșeurilor în locuri neautorizate încalcă atât normele legale, cât și cele de conviețuire în comunitate.

Poliția Locală va continua acțiunile de monitorizare și control și încurajează cetățenii să utilizeze exclusiv spațiile special amenajate pentru depozitarea deșeurilor”, au transmis reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

foto: Primăria Alba Iulia – Poliția Locală

