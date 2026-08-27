Foto | Amenzi de 22.000 de lei și zeci de sancțiuni pentru abandonarea necorespunzătoare a deșeurilor la Cugir. Poliția Locală anunță că va intensifica acțiunile de monitorizare
Amenzi de 22.000 de lei și zeci de sancțiuni pentru abandonarea necorespunzătoare a deșeurilor la Cugir. Poliția Locală anunță că va intensifica acțiunile de monitorizare
Poliția Locală Cugir anunță, printr-o postare publicată pe o rețea de socializare, miercuri, 26 august 2026, că va intensifica monitorizarea și sancționarea persoanelor care abandonează deșeuri pe domeniul public, inclusiv în zona ecoinsulelor.
În primele opt luni ale anului 2026, polițiștii locali au aplicat 71 de sancțiuni pentru abandonarea necorespunzătoare a deșeurilor: 37 de amenzi, în valoare totală de 22.000 de lei, și 34 de avertismente scrise.
,,Serviciul Poliția Locală Cugir informează cetățenii că va intensifica acțiunile de monitorizare și sancționare a persoanelor care abandonează deșeuri direct pe sol, lângă ecoinsule, sau în alte zone ale domeniului public.
În perioada ianuarie-august 2026, persoanele care au abandonat deșeuri în mod necorespunzător au fost identificate, inclusiv cu sprijinul sistemelor de supraveghere video amplasate în zona ecoinsulelor, și sancționate contravențional în baza H.C.L. nr. 249/2025, privind Regulamentul de Ordine Publică și Gospodărire al Orașului Cugir, fiind aplicate un numar de 71 sancțiuni contravenționale, din care 37 amenzi în valoare de 22.000 lei și 34 avertismente scrise.
Totodată, în situația în care ecoinsulele prezintă defecțiuni tehnice (uși blocate, erori la citirea cartelei sau alte probleme de funcționare), cetățenii sunt rugați să nu forțeze sistemul și să nu depoziteze deșeurile în exteriorul acestora. Defecțiunile pot fi semnalate la numărul de telefon 0258 755455 *Dispecerat Poliția Locală Cugir*.
Serviciul Poliția Locală Cugir va continua acțiunile de monitorizare și va aplica măsurile legale ori de câte ori vor fi constatate astfel de fapte.”, se arată în mesajul publicat de Poliția Locală Cugir.
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