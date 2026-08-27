Curier Județean

Foto | Amenzi de 22.000 de lei și zeci de sancțiuni pentru abandonarea necorespunzătoare a deșeurilor la Cugir. Poliția Locală anunță că va intensifica acțiunile de monitorizare

Bogdan Ilea

Publicat

acum 44 de minute

în

De

Amenzi de 22.000 de lei și zeci de sancțiuni pentru abandonarea necorespunzătoare a deșeurilor la Cugir. Poliția Locală anunță că va intensifica acțiunile de monitorizare

Poliția Locală Cugir anunță, printr-o postare publicată pe o rețea de socializare, miercuri, 26 august 2026, că va intensifica monitorizarea și sancționarea persoanelor care abandonează deșeuri pe domeniul public, inclusiv în zona ecoinsulelor.

În primele opt luni ale anului 2026, polițiștii locali au aplicat 71 de sancțiuni pentru abandonarea necorespunzătoare a deșeurilor: 37 de amenzi, în valoare totală de 22.000 de lei, și 34 de avertismente scrise.

,,Serviciul Poliția Locală Cugir informează cetățenii că va intensifica acțiunile de monitorizare și sancționare a persoanelor care abandonează deșeuri direct pe sol, lângă ecoinsule, sau în alte zone ale domeniului public. 

În perioada ianuarie-august 2026, persoanele care au abandonat deșeuri în mod necorespunzător au fost identificate, inclusiv cu sprijinul sistemelor de supraveghere video amplasate în zona ecoinsulelor, și sancționate contravențional în baza H.C.L. nr. 249/2025, privind Regulamentul de Ordine Publică și Gospodărire al Orașului Cugir, fiind aplicate un numar de 71 sancțiuni contravenționale, din care 37 amenzi în valoare de 22.000 lei și 34 avertismente scrise.

Totodată, în situația în care ecoinsulele prezintă defecțiuni tehnice (uși blocate, erori la citirea cartelei sau alte probleme de funcționare), cetățenii sunt rugați să nu forțeze sistemul și să nu depoziteze deșeurile în exteriorul acestora. Defecțiunile pot fi semnalate la numărul de telefon 0258 755455 *Dispecerat Poliția Locală Cugir*.

Serviciul Poliția Locală Cugir va continua acțiunile de monitorizare și va aplica măsurile legale ori de câte ori vor fi constatate astfel de fapte.”, se arată în mesajul publicat de Poliția Locală Cugir. 

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Foto | SC Apa CTTA SA: Îmbunătățirea alimentării cu apă a comunelor Ciugud, Berghin și Ohaba. „O lucrare importantă, care răspunde nevoilor reale ale comunității”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 26 de minute

în

27 august 2026

De

SC Apa CTTA SA: Îmbunătățirea alimentării cu apă a comunelor Ciugud, Berghin și Ohaba. „O lucrare importantă, care răspunde nevoilor reale ale comunității” În ultimii ani, în județul Alba, perioada verii a fost caracterizată în general de zile caniculare și secetă prelungită, lipsa precipitațiilor ducând la creșterea consumului de apă potabilă, care a fost folosită […]

Citește mai mult

Curier Județean

Care vor fi reprezentanții Consiliului Local Alba Iulia în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiu? Decizia, în 31 august 2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

27 august 2026

De

Care vor fi reprezentanții Consiliului Local Alba Iulia în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiu? Decizia, în 31 august 2026 Un proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Alba Iulia în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică de pe raza municipiului Alba Iulia, […]

Citește mai mult

Curier Județean

Accident în Alba Iulia: O mașină a acroșat o țeavă de gaz pe strada George Coșbuc

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

în

26 august 2026

De

Accident în Alba Iulia: O mașină a acroșat o țeavă de gaz pe strada George Coșbuc Accident rutier în seara zilei de miercuri, 26 august 2026, în Alba Iulia: O mașină a acroșat o țeavă de gaz.  „Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs în municipiul Alba […]

Citește mai mult