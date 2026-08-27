Un bărbat a înjurat polițiștii locali pe TikTok: Oamenii legii l-au vizitat acasă și i-au lăsat ,,cadou” o amendă de 1.000 de lei

Un bărbat a înjurat polițiștii locali pe TikTok: Polițiștii locali l-au vizitat acasă și i-au lăsat ,,cadou” o amendă de 1.000 de lei

Un bărbat din Arad s-a ales cu o amendă de 1.000 de lei după ce i-a înjurat pe polițiștii locali într-un videoclip publicat pe TikTok. Anterior, acesta îi filmase pe agenți în timpul unui eveniment public.

Bărbatul de 42 de ani îi filmase pe polițiști pe malul Mureșului, în zona centrală a municipiului Arad, în contextul unui eveniment public unde aceștia asigurau ordinea.

,,Ulterior, înregistrarea video a fost identificată pe platforma de socializare TikTok, unde fusese publicată de persoana în cauză. Din conținutul materialului video au rezultat injurii, expresii și afirmații jignitoare la adresa polițiștilor locali și a instituției Poliției Locale”, a transmis Primăria Arad, miercuri, printr-un comunicat de presă.

În urma verificărilor, arădeanul a fost identificat, iar polițiștii locali l-au vizitat acasă, pentru a-i aduce o amendă de 1.000 de lei, pentru adresarea de injurii și expresii jignitoare.

,,Direcția Generală Poliția Locală Arad reamintește faptul că libertatea de exprimare trebuie exercitată cu respectarea drepturilor, demnității și reputației celorlalte persoane. Totodată, utilizarea platformelor de socializare nu înlătură răspunderea contravențională pentru faptele prevăzute și sancționate de legislația în vigoare”, se arată în comunicat.

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