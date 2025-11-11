FOTO | Alexandru Sibișan și Laura Bogdan, judoka CS Unirea Alba Iulia, medalii de aur și argint pentru la Campionatul Național Ne Waza U23

Alexandru Sibișan și Laura Bogdan, judoka CS Unirea Alba Iulia, medalii de aur și argint pentru la Campionatul Național Ne Waza U23

Judoka CS Unirea Alba Iulia, Alexandru Sibișan și Laura Bogdan, au obținut rezultate foarte bune la Campionatul Național Ne Waza U23, desfășurat la Cluj-Napoca, în perioada 7–8 noiembrie 2025.

Alexandru Sibișan a urcat pe prima treaptă a podiumului, cucerind medalia de aur la categoria de greutate +81 kg, în timp ce Laura Bogdan (sportivă cu dublă legitimare CS Unirea Alba Iulia / CSM Cluj-Napoca) a obținut medalia de argint la categoria -52 kg.

Competiția a fost organizată de Agenția Națională pentru Sport și Federația Română de Judo.

Ambii sportivi vin după un an plin de performanțe notabile:

– Laura Bogdan – argint la Campionatul Național Ne Waza U21, aur la Cupa Europeană U21, aur la Cupa României Individual Seniori, argint la Campionatul Național Ne Waza Seniori, aur la Campionatul Național U21 și locul 7 la Campionatul Mondial U21, desfășurat în Peru

– Alexandru Sibișan – bronz la Cupa Europeană de Seniori (Malaga), aur la Turneul Internațional „Memorialul Aurel Cîmpeanu”, bronz la Campionatul Mondial Universitar, aur la Cupa României Individual Seniori și aur la Campionatul Național Ne Waza Seniori.

Performanțele celor doi sportivi confirmă nivelul ridicat al secției de judo a clubului, coordonată de profesorii Dinu Alin și Dinu Cristian.

CS Unirea Alba Iulia îi felicită pe sportivi și antrenori pentru aceste rezultate deosebite și le urează mult succes la competițiile viitoare!

